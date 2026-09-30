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GST आईटीसी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, झारखंड और बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी

ईडी ने जीएसटी घोटाले के सिलसिले में झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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रांची ईडी दफ्तर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 12:12 PM IST

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रांची: जीएसटी में कथित गड़बड़ी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हासिल करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की टीम झारखंड और पश्चिम बंगाल के चार ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत की जा रही है.

झारखंड के कई शहरों में छापेमारी

ईडी से मिली जानकारी के अनुसार, एजेंसी की इस कार्रवाई के दायरे में कई शहर है. हालांकि अब तक मिली जानकारी के अनुसार, जमशेदपुर के तीन और कोलकाता का एक परिसर शामिल हैं. जहां ईडी की रेड चल रही है. यह मामला जमशेदपुर के एक उद्योगपति, उनके लेखाकार और अन्य संबंधित लोगों से जुड़ा हुआ है.

फर्जी बिल से आईटीसी लेने का आरोप

जांच में आरोप है कि उस उद्योगपति ने ऐसी संस्थाओं से माल की खरीद के फर्जी चालान प्राप्त किया, जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं था. इन चालानों के आधार पर बिना वास्तविक माल की आपूर्ति के ही नकली जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाया गया. जीएसटी व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत कारोबारी खरीद पर चुकाए गए जीएसटी का निर्धारित शर्तों के अनुसार समायोजन कर सकते हैं. आरोप है कि इसी व्यवस्था का दुरुपयोग कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया.

चार परिसरों में दस्तावेजों की जांच

ईडी की टीम चारों परिसरों में तलाशी लेकर संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. कार्रवाई का उद्देश्य कथित फर्जी जीएसटी लेनदेन, फर्जी कंपनियों के इस्तेमाल और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की कड़ियों का पता लगाना है. जांच के दौरान यह भी देखा जा रहा है कि फर्जी चालानों के माध्यम से प्राप्त आईटीसी का लाभ किस प्रकार लिया गया और इसमें अन्य लोगों या संस्थाओं की क्या भूमिका रही.

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