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GST आईटीसी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, झारखंड और बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी

रांची ईडी दफ्तर ( ETV BHARAT )

रांची: जीएसटी में कथित गड़बड़ी और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हासिल करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की टीम झारखंड और पश्चिम बंगाल के चार ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत की जा रही है.