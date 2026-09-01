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भिलाई में ED की बड़ी दबिश, भूपेश बघेल के पूर्व PA के घर रेड

सुबह 6 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के PA रहे के. के. चंद्रवंशी के घर ED ने दबिश दी है

ED Raid Bhilai
भिलाई में ED की बड़ी दबिश, भूपेश बघेल के पूर्व PA के घर रेड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2026 at 9:31 AM IST

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दुर्ग: जिले में एक बार फिर ED का एक्शन देखने को मिला है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के PA रहे के. के. चंद्रवंशी के ठिकाने पर ED ने दबिश दी है. भिलाई स्थित घर पर ED की टीम सुबह करीब 6 बजे पहुंची और जांच में जुट गई है.

सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई

दो गाड़ियों और सुरक्षा बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने घर में जांच शुरू की. ED की इस कार्रवाई के पीछे क्या वजह है, इसे लेकर फिलहाल अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. कार्रवाई के दौरान घर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई.

भिलाई में ED की बड़ी दबिश, भूपेश बघेल के पूर्व PA के घर रेड (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन है के. के चंद्राकर

ईडी की टीम ने दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई में के. के. चंद्रवंशी के निवास पर तड़के दबिश दी है. चंद्रवंशी मूल रूप से कृषि विभाग में ग्रेड-वन के अधिकारी थे. इसके साथ वे लंबे समय तक पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पीए के रूप में कार्यरत रहे हैं.

20 अगस्त को रियल एस्टेट कारोबारियों पर हुई थी कार्रवाई

इससे पहले दुर्ग जिले में 20 अगस्त को ईडी ने रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी थी. ईडी ने सजल जैन और विश्वास गुप्ता के कई ठिकानों पर एक साथ जांच की. वहीं 20 अगस्त को ही धमतरी में भी ED की टीम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के औद्योगिक वार्ड स्थित निवास पर पहुंची थी. सुबह से ही ED के अधिकारी उनके घर के भीतर दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच में जुटे थे. आपको बता दें कि रामगोपाल अग्रवाल फिलहाल जेल में है.

2025 में भूपेश बघेल के आवास पर भी पहुंची थी ED

शराब घोटाले के सिलसिले में ED ने भिलाई स्थित भूपेश बघेल के आवास पर साल 2025 में तलाशी ली. इस कार्रवाई के बाद उनके बेटे चैतन्य बघेल को ED ने गिरफ्तार भी किया था.

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