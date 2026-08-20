धमतरी में रामगोपाल अग्रवाल के घर ED की कार्रवाई के बाद कांग्रेस का धरना, कहा- परिवार वालों को परेशान करना गलत
कांग्रेस कार्यकर्ता रामगोपाल अग्रवाल के घर के बाहर पहुंचे और धरने पर बैठे, केंद्र सरकार और ED के खिलाफ जमकर नारेबाजी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 20, 2026 at 2:42 PM IST
धमतरी: शहर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के निवास पर ED ने दबिश दी. इस कार्रवाई के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. कार्रवाई की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके घर के बाहर पहुंच गए और धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ED के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात
रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी स्थित आद्योगिक वार्ड स्थित निवास के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. कांग्रेस कार्यकर्ता घर के अंदर जाकर परिवारजनों से चर्चा करने का प्रयास भी करते नजर आए, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के चलते उन्हें बाहर ही रोक दिया गया. मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान एवं पूर्व विधायक, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पार्षदों समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई का आरोप
जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित कार्रवाई बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. प्रदेश में कई बड़े मामलों और कथित घोटालों की जांच की मांग उठती रही है, लेकिन उन मामलों पर कार्रवाई नहीं होती. उन्होंने अयोध्या से जुड़े कथित घोटाले और कुरुद क्षेत्र में भारतमाला परियोजना से जुड़े मामले का जिक्र किया. सवाल उठाया कि आखिर एक परिवार को ही बार-बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस कार्रवाई का विरोध आगे भी करेगी.
सुबह करीब 6 बजे से रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी स्थित निवास पर ED की कार्रवाई चल रही है. रामगोपाल अग्रवाल पहले से कस्टडी में हैं, इसके बावजूद उनके परिवार के सदस्यों को परेशान करने के उद्देश्य से धमतरी में कार्रवाई की जा रही है. ये पूरी तरह गलत कार्रवाई है- तारिणी चंद्राकर, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी
परिवार वालों को परेशान करना गलत- ओंकार
धमतरी विधायक ओंकार साहू ने भी ED की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि रामगोपाल अग्रवाल का मुख्य निवास रायपुर में है, जबकि धमतरी में उनके परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं. ऐसे में परिवार के लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है.
कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर अपना विरोध जता रहे हैं. ED की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस आने वाले दिनों में प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन करेगी.- विधायक ओंकार साहू
शैलेश नितिन त्रिवेदी भी पहुंचे
धमतरी प्रभारी एवं कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी भी प्रदर्शन में सामिल हुए. कहा कि रामगोपाल अग्रवाल का मुख्य निवास रायपुर में है और वे लगातार ED की हिरासत में हैं. ऐसे समय में धमतरी स्थित उनके परिवार के घर पर कार्रवाई को उन्होंने परिवारजनों को प्रताड़ित करने वाला कदम बताया.
रामगोपाल अग्रवाल के व्यवसाय और धमतरी में रहने वाले परिवार के सदस्यों की गतिविधियां अलग हैं, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई से कांग्रेस के साथ-साथ व्यापारी वर्ग और आम नागरिकों में भी नाराजगी है- शैलेश नितिन त्रिवेदी, धमतरी प्रभारी एवं कांग्रेस प्रवक्ता
आपको बता दें कि दो अलग-अलग गाड़ियों में सुरक्षा बल समेत 8 सदस्य टीम रामगोपाल अग्रवाल के घर दस्तावेजों की जांच कर रही है.