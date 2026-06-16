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छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड, रायपुर से धमतरी और कोरबा से सरगुजा तक चल रही कार्रवाई, डीएमएफ और ठेकेदारी से जुड़ा मामला

छत्तीसगढ़ में मंगलवार को ईडी ने पांच शहरों में छापा मारा. यह रेड की कार्रवाई डीएमएफ स्कैम और भारतमाला परियोजना घोटाले में की है.

ED raids create stir in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे से हड़कंप (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 4:07 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 4:39 PM IST

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रायपुर/ दुर्ग/ धमतरी/ कोरबा/ सरगुजा: छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम ने डीएमएफ घोटाला और भारतमाला परियोजना स्कैम में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, धमतरी कोरबा और अंबिकापुर में एक साथ रेड की कार्रवाई की. भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण में भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाला और जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) फंड के उपयोग में हुई गंभीर गड़बड़ियों को लेकर रेड की कार्रवाई कर रही है. DMF घोटाले में रानू साहू के घर पर ईडी रेड की सूचना है.

धमतरी में ठेकेदार दीपेश गांधी के ठिकानों पर रेड

जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम धमतरी में प्रतिष्ठित कारोबारी दीपेश गांधी के ठिकानों पर भी रेड की कार्रवाई चल रही है. वहां पर केवल जमीन और वित्तीय दस्तावेज ही नहीं बल्कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क और मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की जा रही है. भारतमाला परियोजना के तहत जमीनों के अधिग्रहण और उसके बदले बांटे गए मुआवजा में बड़े पैमाने पर हुए हेरफेर के सबूत मिलने के बाद यह कार्यवाही ED ने की है.

धमतरी में ईडी का छापा (ETV BHARAT)

धमतरी शहर में ईडी की टीम ने सुबह 8 बजे स्थानीय ठेकेदार दीपेश गांधी के यहां छापा मारा.ईडी अधिकारियों द्वारा घर के भीतर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच, रिकॉर्ड खंगालने और संबंधित जानकारी एकत्र करने का कार्य किया जा रहा है.जानकारी के अनुसार ईडी की टीम तीन वाहनों में सवार होकर आमापारा स्थित ठेकेदार दीपेश गांधी के निवास पहुंची. टीम के साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे. अधिकारियों के पहुंचते ही घर के बाहर सुरक्षा घेरा बना दिया गया और आने-जाने वालों पर नजर रखी गई.

ED Search Operation In Dhamtari
धमतरी में ईडी टीम की दबिश (ETV BHARAT)

दीपेश गांधी घर पर नहीं हैं मौजूद

बताया जा रहा है कि पांच से अधिक अधिकारी जांच प्रक्रिया में शामिल हैं. सूत्रों के मुताबिक ठेकेदार दीपेश गांधी सोमवार से अपने घर पर मौजूद नहीं हैं. हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ईडी की टीम घर में उपलब्ध दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागजातों की जांच कर रही है. अधिकारियों द्वारा घर के सदस्यों एवं संबंधित लोगों से पूछताछ किए जाने की भी जानकारी सामने आई है.जैसे ही ईडी की कार्रवाई की खबर शहर में फैली, आमापारा क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुटने लगी. आसपास के लोग कार्रवाई को लेकर चर्चा करते नजर आए. दिनभर शहर में इस छापामार कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाती रहीं. कई लोग यह जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर किस मामले को लेकर ईडी की टीम धमतरी पहुंची है.

ED raid in Dhamtari
धमतरी में ईडी की रेड (ETV BHARAT)

रायपुर, दुर्ग और कोरबा में ईडी का छापा

ईडी रेड की कार्रवाई दुर्ग और कोरबा में भी जारी है. यहां डीएमएफ स्कैम में ईडी की टीम जांच कर रही है. जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जनहित और विकास कार्यों के लिए आरक्षित डीएमएफ की राशि का उपयोग कहां-कहां पर किया गया है. रायपुर और अंबिकापुर में भी ईडी की जांच का दायरा बढ़ा है. प्रमुख लोगों के व्यावसायिक और आवासीय परिसरों पर कार्रवाई चल रही है. जिसमें प्रकाश सालुंगे किशोर एग्रो रायपुर, शाश्वत लुणावत और मानसून एग्रो अंबिकापुर के राकेश गुप्ता शामिल है.

ED raid in Raipur
रायपुर में ईडी का छापा (ETV BHARAT)

सरगुजा में कांग्रेस नेता के यहां ईडी की रेड

सरगुजा में कांग्रेस नेता पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता के ठिकानों ईडी ने रेड की कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि राकेश गुप्ता के भाई की मानसून एग्रो नाम की कंपनी है. यहीं पर ईडी की रेड चल रही है. सुबह से सशस्त्र बलों की मौजूदगी में यह कार्रवाई चल रही है. यूपी और भिलाई नंबर के वाहनों से ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं. ईडी की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है. मामला डीएमएफ फंड से जुड़े होने की है आशंका. राकेश गुप्ता पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के करीबी हैं.

Raid on Monsoon Agro Agency of Surguja
सरगुजा के मानसून एग्रो एजेंसी पर छापा (ETV BHARAT)

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह करीब साढ़े 6 बजे ईडी की टीम राकेश गुप्ता के घर पहुंची. इसके बाद ईडी की टीम उनके कृषि फर्म महामाया मिल पहुंची. यहां जांच के बाद उनके घर जांच करने गई. उसके बाद उनके भाई के संस्थान मानसून एग्रो में जांच कर रही है. ईडी की टीम दुकान के अंदर है. किसी अन्य लोगों को प्रवेश की इजाजत नहीं है. करीब 7 से 8 की संख्या में सशस्त्र बल के जवान भी तैनात हैं. बाहर दो वाहन खड़े हैं. एक वाहन उत्तरप्रदेश नम्बर का है तो दूसरा वाहन भिलाई नम्बर प्लेट का है.

सरगुजा में कांग्रेस नेता राकेश गुप्ता के यहां ईडी की रेड (ETV BHARAT)

राकेश गुप्ता कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बेहद करीबी माने जाते हैं. 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में भी तो राकेश सरगुजा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे और जिला पंचायत सरगुजा के उपाध्यक्ष भी रहे. पेशे से राकेश गुप्ता का परिवार खेती किसानी से जुडा रहा. वो एक समृद्ध किसान परिवार से हैं और इस वजह से कृषि के क्षेत्र में ही इन लोगों ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया.

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Last Updated : June 16, 2026 at 4:39 PM IST

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