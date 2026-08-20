ETV Bharat / state

दुर्ग में ED का एक्शन, रियल एस्टेट कारोबारी सजल जैन और विश्वास गुप्ता के ठिकानों पर दबिश

रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : दुर्ग जिले में गुरुवार को ईडी ने रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी. ईडी ने सजल जैन और विश्वास गुप्ता के कई ठिकानों पर एक साथ जांच शुरू की है. इस कार्रवाई को कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ हुई ईडी की कार्रवाई से भी जोड़कर देखा जा रहा है. ईडी रियल एस्टेट कारोबारियों के घर पर क्यों पहुंची फिलहाल इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी एजेंसी की ओर से साझा नहीं की गई है.

अलग-अलग ठिकानों पर पहुंची टीम

ईडी की टीम सुबह दुर्ग के गांधी चौक स्थित जय आनंद परिसर, जैन गली और डॉक्टर ताम्रकार के पास सजल जैन से जुड़े परिसर में पहुंची. इसके अलावा शनिचरी बाजार स्थित श्रीराम हार्डवेयर में भी टीम ने विश्वास गुप्ता से संबंधित जानकारी इकट्ठा की. बताया जा रहा है कि टीम अलग-अलग कार्यालयों और आवासीय परिसरों में दस्तावेज, कारोबारी लेन-देन और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही है.

दुर्ग में ED का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिल्डर और हार्डवेयर कारोबारी के खिलाफ जांच

सजल जैन का संबंध रिद्धि-सिद्धि बिल्डर्स से बताया जाता है, जबकि विश्वास गुप्ता भी इसी बिल्डर समूह से जुड़े पार्टनर रहे हैं.फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि ईडी की कार्रवाई किस मामले में और किन वित्तीय लेन-देन को लेकर की जा रही है.एजेंसी की ओर से भी अभी कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.