कंबोडिया के साइबर ठगी गिरोह को राजस्थान से मुहैया करवाई गई सिम, ED ने राजस्थान और पंजाब में चलाया सर्च ऑपेरशन
किशनगढ़ (अजमेर), नागौर, जोधपुर और लुधियाना (पंजाब) में ईडी की छापेमारी में 30 संदिग्ध बैंक खातों की पहचान हुई.
Published : June 9, 2026 at 9:44 AM IST
जयपुर : कंबोडिया के साइबर ठगी गिरोह को राजस्थान से मोबाइल सिम मुहैया करवाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान और पंजाब में सात ठिकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई एक मलेशियाई नागरिक की ओर से की गई साइबर धोखाधड़ी के संबंध में की गई. इसमें पीओएस विक्रेताओं की ओर से भारतीय मोबाइल नंबरों को धोखाधड़ी से सक्रिय किया गया और मलेशियाई नागरिक को उपलब्ध कराया गया, जिसका उपयोग बाद में भारत में साइबर धोखाधड़ी करने के लिए कंबोडिया से किया गया.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 5 जून, 2026 को किशनगढ़ (अजमेर), नागौर, जोधपुर और लुधियाना (पंजाब) में स्थित 7 परिसरों में सर्च अभियान चलाया. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई. ईडी की ओर से विस्तृत बयान के अनुसार, ईडी ने जोधपुर के साइबर पुलिस स्टेशन में कुछ पीओएस विक्रेताओं के खिलाफ सिम कार्ड के दुरुपयोग के संबंध में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की.
ED, Jaipur Zonal Office has conducted search operations on 05.06.2026 at 7 premises across Kishangarh (Ajmer), Nagaur, Jodhpur and Ludhiana (Punjab) under PMLA, 2002 in connection with cyber fraud by Malaysian National wherein Indian mobile numbers were fraudulently activated by… pic.twitter.com/6ovqfXPsMq— ED (@dir_ed) June 8, 2026
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5300 सिम से करोड़ों रुपए की ठगी : ईडी की जांच में पता चला कि हजारों भारतीय मोबाइल नंबरों को फर्जी तरीके से भारत में सक्रिय किया गया था. इन सिम कार्ड विक्रेताओं ने कंबोडिया से वाट्सएप कॉल करके भारत के विभिन्न राज्यों में साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए इन नंबरों का इस्तेमाल किया. लगभग 23 लाख नंबरों के विश्लेषण से पता चला कि लगभग 36,000 सिम कार्ड कंबोडिया में सक्रिय थे, जिनमें से लगभग 5,300 सिम कार्ड देशभर में करोड़ों रुपए की साइबर धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे.
पॉइंट ऑफ सेल आईडी से किया खेल : बयान के अनुसार, तलाशी के दौरान यह पता चला है कि राहुल कुमार झा, मोहम्मद शरीफ और संदीप भट्ट ने अन्य सिम विक्रेताओं, प्रकाश भील, रामावतार राठी, हरीश मलाकर और हेमंत पंवार के साथ मिलकर सैकड़ों सिम कार्ड मलेशियाई नागरिकों को सप्लाई किए. सिम विक्रेताओं के पास एयरटेल, जियो और वीआई जैसे टेलीकॉम ऑपरेटरों की पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) आईडी थी, जिनका इस्तेमाल वे सिम कार्ड जारी करने और एक्टिवेट करने के लिए करते थे.
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पोर्ट, नई सिम जारी करने के नाम पर बनाया निशाना : उन्होंने कम पढ़े-लिखे और भोले-भाले लोगों को सिम कार्ड पोर्ट करने या नए सिम जारी करने के बहाने निशाना बनाया. हालांकि, सिम एक्टिवेट करते समय, उन्होंने अतिरिक्त सिम भी एक्टिवेट कर दिए, जिन्हें बाद में राहुल कुमार झा और उनके साथियों के माध्यम से कमीशन के बदले मलेशियाई नागरिकों को सप्लाई किया गया. इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज-सामग्री जब्त की गई और लगभग 30 बैंक खातों की पहचान की गई. साथ ही आरोपियों से संबंधित विभिन्न चल और अचल संपत्तियों का भी खुलासा हुआ. इस मामले में जांच और अनुसंधान जारी है.