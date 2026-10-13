रामपुर जेल में सपा नेता आजम खान से ED ने की 6 घंटे पूछताछ, जौहर यूनिवर्सिटी में करोड़ों खर्च और चंदे का मामला
जौहर ट्रस्ट को मिली रकम, उसके स्रोत और यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों पर खर्च किए गए पैसों की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:11 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 8:02 PM IST
रामपुर : सपा नेता आजम खान से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम मंगलवार सुबह रामपुर जेल पहुंची. करीब 6 घंटे तक टीम ने उनसे बैरक के अंदर ही सवाल-जवाब किए. टीम सुबह 10 बजे जेल पहुंची और शाम 4 बजे पूछताछ कर बाहर निकली.
ईडी की टीम मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट को मिले करोड़ों रुपये के चंदे से जुड़े मामले में वित्तीय लेन-देन की कड़ियां खंगाल रही है. जांच का मुख्य फोकस जौहर ट्रस्ट को मिली रकम, उसके स्रोत और यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों पर खर्च किए गए पैसों से जुड़े सवालों पर बताया जा रहा है.
जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में ईडी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. जांच एजेंसी 11 फर्मों के माध्यम से यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट को मिले करोड़ों रुपये के चंदे की पड़ताल कर रही है. इसके लिए संबंधित बैंक खातों, वित्तीय लेन-देन और निर्माण कार्यों पर खर्च की गई रकम से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है.
मामले में इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खान से करीब सात घंटे तक पूछताछ की गई थी. इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर जहीरुद्दीन, आजम खान के चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गोयल और ठेकेदार सालिम से भी पूछताछ की जा चुकी है. 19 अगस्त 2026 को ईडी ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में जौहर ट्रस्ट, जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी.
जांच एजेंसी सरकारी ठेकों से जुड़े धन के कथित तौर पर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के आरोपों की भी पड़ताल कर रही है. ईडी की पूछताछ के बीच आजम खान के अधिवक्ता काशिफ कामरान ने बताया कि वह अपने मुवक्किल से कानूनी सलाह-मशविरा करने के लिए रामपुर जेल पहुंचे थे. वहां पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि ईडी के अधिकारी आजम खान से पूछताछ कर रहे हैं.
अधिवक्ता काशिफ कामरान के मुताबिक, आजम खान ने ईडी के अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल वित्तीय लेन-देन को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और मीडिया में चल रही खबरों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ईडी ने आजम खान के बयान दर्ज किए हैं.
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