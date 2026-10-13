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रामपुर जेल में सपा नेता आजम खान से ED ने की 6 घंटे पूछताछ, जौहर यूनिवर्सिटी में करोड़ों खर्च और चंदे का मामला

आजम खान से जेल में ईडी ने की पूछताछ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : सपा नेता आजम खान से पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम मंगलवार सुबह रामपुर जेल पहुंची. करीब 6 घंटे तक टीम ने उनसे बैरक के अंदर ही सवाल-जवाब किए. टीम सुबह 10 बजे जेल पहुंची और शाम 4 बजे पूछताछ कर बाहर निकली.

ईडी की टीम मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट को मिले करोड़ों रुपये के चंदे से जुड़े मामले में वित्तीय लेन-देन की कड़ियां खंगाल रही है. जांच का मुख्य फोकस जौहर ट्रस्ट को मिली रकम, उसके स्रोत और यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों पर खर्च किए गए पैसों से जुड़े सवालों पर बताया जा रहा है.