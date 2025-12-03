कफ सिरप की तस्करी का मामला: मास्टरमाइंड शुभम के घर पहुंची ED की टीम, नोटिस चस्पा कर परिवार से की पूछताछ
प्रतिबंधित कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के घर पर ईडी ने बुधवार को नोटिस चस्पा किया और परिवार से पूछताछ की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 7:26 PM IST
वाराणसी: प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी के केस की जांच के लिए ED की टीम बुधवार शाम को वाराणसी पहुंची. मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने नोटिस चस्पा किया. साथ ही ED की टीम ने घर पहुंच कर उसके परिजनों से पूछताछ भी की.
2000 करोड़ के अवैध कफ सिरप की बिक्री: वाराणसी के रहने वाले शुभम जायसवाल का नाम कफ सिरप की तस्करी के मामले में सामने आया था. करोड़ों रुपये के कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर हाल ही में शुभम के पिता को कोलकाता एयरपोर्ट से सोनभद्र की टीम ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद जांच के दायरे में कई और लोग आ गये हैं.
शुभम की बहन ने रिसीव की नोटिस: वाराणसी में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम शुभम जायसवाल के दुर्गा निवास पर पहुंची. उन्होंने नोटिस चिपकाने के बाद परिवार के लोगों से पूछताछ भी की. शुभम जायसवाल की मां ने ईडी के अधिकारियों से बात की. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुभम की बहन को नोटिस की कॉपी रिसीव करवाई. 2000 करोड़ के कफ सिरप मामले की जांच ईडी टीम कर रही है.
दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी: इस मामले में सरगना शुभम जायसवाल अभी फरार चल रहा है और पिता भोला जायसवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है. अमित सिंह टाटा को भी पिछले दिनों इस प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है. वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि जांच की जा रही है. दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें- मंदिर के गर्भ गृह में 2 युवकों ने किया पेशाब; फूट-फूटकर रोया पुजारी, कहा- मुझे 500 गालियां दीं, उनके पिता UP पुलिस में दरोगा