कफ सिरप की तस्करी का मामला: मास्टरमाइंड शुभम के घर पहुंची ED की टीम, नोटिस चस्पा कर परिवार से की पूछताछ

वाराणसी: प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी के केस की जांच के लिए ED की टीम बुधवार शाम को वाराणसी पहुंची. मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने नोटिस चस्पा किया. साथ ही ED की टीम ने घर पहुंच कर उसके परिजनों से पूछताछ भी की.

2000 करोड़ के अवैध कफ सिरप की बिक्री: वाराणसी के रहने वाले शुभम जायसवाल का नाम कफ सिरप की तस्करी के मामले में सामने आया था. करोड़ों रुपये के कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर हाल ही में शुभम के पिता को कोलकाता एयरपोर्ट से सोनभद्र की टीम ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद जांच के दायरे में कई और लोग आ गये हैं.

शुभम की बहन ने रिसीव की नोटिस: वाराणसी में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम शुभम जायसवाल के दुर्गा निवास पर पहुंची. उन्होंने नोटिस चिपकाने के बाद परिवार के लोगों से पूछताछ भी की. शुभम जायसवाल की मां ने ईडी के अधिकारियों से बात की. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुभम की बहन को नोटिस की कॉपी रिसीव करवाई. 2000 करोड़ के कफ सिरप मामले की जांच ईडी टीम कर रही है.