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हिमाचल पेपर लीक मामले में फिर जांच करेगी ED, कोर्ट के जरिए जुटा रही भर्ती घोटालों का रिकॉर्ड

हिमाचल में पेपर लीक मामले की फिर होगी जांच ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में भर्ती परीक्षाओं के बहुचर्चित पेपर लीक और कथित भर्ती अनियमितताओं के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है. जांच एजेंसी अब कोर्ट के जरिए इन मामलों से संबंधित रिकॉर्ड जुटा रही है. इससे पहले साल 2023 में भी ईडी विजिलेंस से कुछ एफआईआर का रिकॉर्ड ले चुकी है. अब अधिकांश मामलों में अदालत में चालान पेश होने के बाद दोबारा दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया को जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

"न्यायालय के माध्यम से ईडी द्वारा रिकॉर्ड मांगे जाने की जानकारी मिली है. दर्ज एफआईआर में से अधिकांश मामलों में अदालत में चालान पेश किए जा चुके हैं और मामले में जांच जारी है." - मुनीष डढवाल, एएसपी विजिलेंस, हमीरपुर