हिमाचल पेपर लीक मामले में फिर जांच करेगी ED, कोर्ट के जरिए जुटा रही भर्ती घोटालों का रिकॉर्ड
एक बार फिर चर्चा में आया हिमाचल का पेपर लीक मामला, अब कोर्ट के जरिए संबंधित रिकॉर्ड जुटाने में जुटी जांच एजेंसी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 2:58 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में भर्ती परीक्षाओं के बहुचर्चित पेपर लीक और कथित भर्ती अनियमितताओं के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है. जांच एजेंसी अब कोर्ट के जरिए इन मामलों से संबंधित रिकॉर्ड जुटा रही है. इससे पहले साल 2023 में भी ईडी विजिलेंस से कुछ एफआईआर का रिकॉर्ड ले चुकी है. अब अधिकांश मामलों में अदालत में चालान पेश होने के बाद दोबारा दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया को जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
"न्यायालय के माध्यम से ईडी द्वारा रिकॉर्ड मांगे जाने की जानकारी मिली है. दर्ज एफआईआर में से अधिकांश मामलों में अदालत में चालान पेश किए जा चुके हैं और मामले में जांच जारी है." - मुनीष डढवाल, एएसपी विजिलेंस, हमीरपुर
दिसंबर 2022 में सामने आया था पेपर लीक मामला
कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों का मामला दिसंबर 2022 में जेओए (आईटी) पोस्ट कोड-965 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सामने आया था. इस प्रकरण के उजागर होने के बाद प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठे थे. इसके बाद विजिलेंस ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी.
मार्च 2025 तक मामले में कुल 16 FIR दर्ज
एएसपी विजिलेंस हमीरपुर मुनीष डढवाल ने बताया कि जांच के दौरान जेओए (आईटी), जूनियर ऑडिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सहित विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया जांच के दायरे में आईं. मार्च 2025 तक इस प्रकरण में विजिलेंस की ओर से कुल 16 एफआईआर दर्ज की गई थीं. इन मामलों में भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की जांच की गई और साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई. साल 2023 में ईडी कुछ एफआईआर से संबंधित रिकॉर्ड पहले ही हासिल कर चुकी थी.
अब फिर से चर्चा में पेपर लीक मामला
अब कोर्ट के जरिए दोबारा दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया शुरू होने से इन मामलों में जांच एजेंसी की गतिविधियां फिर चर्चा में हैं. हालांकि, रिकॉर्ड जुटाने की इस प्रक्रिया के आधार पर किसी नए निष्कर्ष या कार्रवाई की पुष्टि नहीं की जा सकती है. इस पूरे प्रकरण में विजिलेंस की जांच विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ रही है. अधिकांश मामलों में अदालत में चालान पेश किए जा चुके हैं, जबकि संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है. ईडी की ओर से रिकॉर्ड जुटाए जाने के संबंध में फिलहाल उपलब्ध जानकारी यही है कि डॉक्यूमेंट कोर्ट के जरिए मांगे गए हैं.