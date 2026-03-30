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खूंटी मनरेगा घोटाला: ईडी ने 5 नए आरोपी को चार्जशीट में किया शामिल

रांचीः झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा सहित विकास योजनाओं में बड़े पैमाने पर हुए गबन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. ईडी के रांची जोनल कार्यालय ने पीएमएलए विशेष न्यायालय, रांची के समक्ष चौथा पूरक अभियोजन पत्र दायर करते हुए पांच नए अभियुक्तों को नामजद किया है.

इन नए आरोपियों में अमीता झा, सिद्धार्थ सिंघल, एम/एस राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी, पवन कुमार सिंह और कमलेश सिंघल शामिल हैं. ईडी ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए रांची के मौजा बोड़ैया स्थित 17 डिसमिल जमीन को जब्त करने की मांग की है, जिसकी कीमत करीब 1.33 करोड़ रुपये बताई गई है.

ईडी द्वारा जारी पोस्ट (X) (ETV Bharat)

18 करोड़ से अधिक का गबन, 5% कमीशन का आरोप

जांच में सामने आया है कि वर्ष 2009 से 2011 के बीच खूंटी जिले में विकास कार्यों के लिए करीब 24 करोड़ रुपये जारी किए गए थे. इनमें से 18.06 करोड़ रुपये फर्जी और घटिया कार्यों के जरिए गबन कर लिए गए. ईडी के अनुसार, तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल इस पूरे नेटवर्क की मुख्य लाभार्थी थीं. आरोप है कि उन्होंने परियोजनाओं की स्वीकृति और दोषी अधिकारियों को बचाने के बदले कुल राशि का करीब 5% कमीशन लिया.

बेनामी नेटवर्क से किया गया निवेश

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गबन की रकम को बेनामी कंपनियों, पारिवारिक सदस्यों और कॉर्पोरेट संरचनाओं के जरिए निवेश किया गया. नए आरोपियों की भूमिका में यह सामने आया कि उन्होंने इस अवैध कमाई को छिपाने और उसे वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) में सक्रिय सहयोग किया. राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी के जरिए नकद राशि से जमीन खरीदकर इस पैसे को अचल संपत्ति में बदला गया.