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चंडीगढ़ में रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण काउंसिल उर्फ रॉकी के घर पहुंची ED, सुबह से जारी है रेड

रॉयल सिटी नाम से चल रहा है प्रोजेक्ट: जानकारी के मुताबिक मामला न्यू चंडीगढ़ में जमीन विवाद और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है. प्रवीण काउंसिल का जीरकपुर में चंडीगढ़ रॉयल सिटी नाम से प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों के अनुसार ईडी की टीम सुबह से घर के अंदर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में जुटी हुई है. हालांकि अधिकारियों की तरफ से फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

चंडीगढ़: सेक्टर-20 में बुधवार सुबह उस समय हलचल मच गई जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) की टीम एक कारोबारी के घर पहुंची. सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण काउंसिल उर्फ रॉकी के घर पर की जा रही है.

रियल एस्टेट कारोबारी प्रवीण काउंसिल के घर ED की रेड (ETV Bharat)

इससे पहले पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी प्रवीण काउंसिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह केस उसके बिजनेस पार्टनर प्यारेलाल गर्ग की शिकायत पर दर्ज किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि न्यू चंडीगढ़ में जमीन के मालिकाना हक को कथित तौर पर धोखाधड़ी से बदला गया और पार्टनर को नुकसान पहुंचाया गया.

2025 में मामला दोबारा खुला: विजिलेंस ने पिछले साल आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच में कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आने की बात कही गई थी. प्रवीण काउंसिल को पंजाब के पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका का करीबी माना जाता है. बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ पहली शिकायत 2023 में की गई थी, लेकिन उस समय कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई. बाद में 2025 में मामला दोबारा खुला और जून 2025 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. ईडी की यह कार्रवाई उसी मामले से जुड़े वित्तीय लेनदेन और कथित मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं को लेकर मानी जा रही है. फिलहाल टीम की जांच जारी है