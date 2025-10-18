ETV Bharat / state

ईडी का पीएलएफआई पर कसता शिकंजा, सुप्रीमो दिनेश गोप समेत 20 पर पूरक चार्जशीट दायर

रांची: नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. ईडी ने संगठन के सुप्रीमो दिनेश गोप समेत 20 पर पूरक चार्जशीट दायर किया है. चार्जशीट में दिनेश गोप की दोनों पत्नियों के भी नाम शामिल है.

क्या है पूरा मामला

ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप, उसकी पत्नी शकुंतला कुमारी, हीरा देवी समेत कुल 20 अन्य लोगों और शेल कंपनियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर की है. ईडी के द्वारा जारी की गई जानकारी में ये जानकारी दी गई है. ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की है.

इस शिकायत में दिनेश गोप सहित सभी 20 आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि इन्होंने हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी (एक्सटॉर्शन) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत आतंकी कृत्यों जैसे संगठित आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर लगभग ₹20 करोड़ की अवैध संपत्ति (अपराध की आय) अर्जित की.

3.36 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला

ईडी की जांच में सामने आया है कि पीएलएफआई द्वारा झारखंड और पड़ोसी राज्यों के ठेकेदारों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से हिंसा, आगजनी और धमकी के जरिए व्यवस्थित रूप से लेवी (रंगदारी) वसूली जाती थी. अनुमान है कि इस संगठित जबरन वसूली से कुल 20 करोड़ की अवैध आय अर्जित की गई. ईडी अब तक इस अवैध आय में से 3.36 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगा चुकी है.