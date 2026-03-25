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केवीआईसी घोटाले में ईडी ने छह के खिलाफ दायर किया प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट, 3.89 करोड़ का हुआ था गबन

रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची जोनल कार्यालय ने 24 मार्च 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 44 एवं 45 के तहत छह आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट) दर्ज की है. यह मामला खादी एवं गांव उद्योग आयोग (KVIC) रांची के राज्य कार्यालय में हुए लगभग 3.89 करोड़ रुपये के गबन से जुड़ा है.

ईडी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सुनील कुमार (तत्कालीन कार्यकारी, KVIC रांची), अमन कुमार, शाहिल, प्रिया, बिनोद कुमार बैथा (तत्कालीन वरिष्ठ कार्यकारी, प्रशासन एवं एचआर, KVIC रांची) और बंकू निषाद के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई-सह-PMLA, रांची के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है.

ईडी ने सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB), रांची द्वारा दर्ज एफआईआर और आरोप-पत्र के आधार पर जांच शुरू की थी. इसमें आईपीसी, 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के अपराध शामिल हैं.

गबन की शैली

ईडी ने बताया कि मूल अपराध KVIC रांची में सरकारी धन के व्यवस्थित गबन से संबंधित है. सुनील कुमार ने अपने रिश्तेदारों और सह-आरोपियों के साथ साजिश रचकर काल्पनिक इकाइयों और एक नकली CIN वाली शेल कंपनी बनाई. खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (KRDP) के तहत स्वीकृत लगभग 3.89 करोड़ रुपये बिना किसी वास्तविक कार्य के अपने रिश्तेदारों के व्यक्तिगत बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिए गए. सह-आरोपियों ने जानबूझकर अपने बैंकिंग प्रमाण-पत्र सौंपे और खाली चेक पर हस्ताक्षर किए, जिससे अपराध की आय को प्रॉक्सी खातों के जरिए प्राप्त करने, कब्जे में लेने और परतबद्ध करने में सहायता मिली.

जांच में क्या सामने आया