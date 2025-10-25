ETV Bharat / state

आलमगीर आलम से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई, आठ नए आरोपियों पर चार्जशीट

रांची: झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर मैनेज करने में कमीशनखोरी से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है. इस चार्जशीट में आठ नए लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें ठेकेदार, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोगी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं. इन सभी पर अपराध की आय पैदा करने, संभालने और उसे वैध बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है. इस कार्रवाई के साथ, इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है. चौथी अनुपूरक शिकायत में अपराध की आय उत्पन्न करने वाले कई ठेकेदारों की विशिष्ट भूमिकाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है.

किसकी क्या भूमिका रही

​ठेकेदार राजेश कुमार: राजेश कुमार (और उनकी कंपनियों) ने ₹1.88 करोड़ की रिश्वत देने और अवैध कमीशन के रूप में दो लक्जरी वाहन (एक टोयोटा इनोवा और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर) देने की बात स्वीकार की है.

​ठेकेदार राधा मोहन साहू: इन्होंने ₹39 लाख की रिश्वत और उसी उद्देश्य के लिए अपने बेटे अंकित साहू के नाम पर पंजीकृत एक टोयोटा फॉर्च्यूनर देने की बात स्वीकार की है. प्रोसिड ऑफ क्राइम के रूप में चिन्हित ये तीनों वाहन वीरेंद्र कुमार राम के कब्जे से जब्त किए गए थे.

​अन्य प्रमुख आरोपी: शिकायत में अन्य प्रमुख माध्यमों और सहयोगियों पर भी आरोप लगाए गए हैं. वीरेंद्र कुमार राम के सहयोगी अतिकुल रहमान उर्फ अतिकुल रहमान अंसारी के परिसर से ₹4.40 लाख नकद जब्त किए गए. अधिकारियों के लिए बिचौलिए का काम करने वाले ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के आवास से ₹2.13 करोड़ की बेहिसाब नकदी मिली. राजीव कुमार सिंह ने लगभग ₹15 करोड़ की कमीशन राशि जुटाने और संभालने की बात स्वीकार की है. सह-आरोपी संजीव कुमार लाल (तत्कालीन मंत्री के निजी सचिव) की पत्नी रीता लाल पर प्रोसिड ऑफ क्राइम से संपत्तियां खरीदने और दागी धन को वैध आय के रूप में पेश करने का आरोप लगाया गया है.