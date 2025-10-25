ETV Bharat / state

आलमगीर आलम से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई, आठ नए आरोपियों पर चार्जशीट

पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े टेंडर मैनेज मामले में ईडी ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 25, 2025 at 9:15 AM IST

Updated : October 25, 2025 at 9:26 AM IST

रांची: झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर मैनेज करने में कमीशनखोरी से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी ने चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है. इस चार्जशीट में आठ नए लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें ठेकेदार, प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोगी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं. इन सभी पर अपराध की आय पैदा करने, संभालने और उसे वैध बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है. इस कार्रवाई के साथ, इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई है. चौथी अनुपूरक शिकायत में अपराध की आय उत्पन्न करने वाले कई ठेकेदारों की विशिष्ट भूमिकाओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है.

किसकी क्या भूमिका रही

​ठेकेदार राजेश कुमार: राजेश कुमार (और उनकी कंपनियों) ने ₹1.88 करोड़ की रिश्वत देने और अवैध कमीशन के रूप में दो लक्जरी वाहन (एक टोयोटा इनोवा और एक टोयोटा फॉर्च्यूनर) देने की बात स्वीकार की है.

​ठेकेदार राधा मोहन साहू: इन्होंने ₹39 लाख की रिश्वत और उसी उद्देश्य के लिए अपने बेटे अंकित साहू के नाम पर पंजीकृत एक टोयोटा फॉर्च्यूनर देने की बात स्वीकार की है. प्रोसिड ऑफ क्राइम के रूप में चिन्हित ये तीनों वाहन वीरेंद्र कुमार राम के कब्जे से जब्त किए गए थे.

​अन्य प्रमुख आरोपी: शिकायत में अन्य प्रमुख माध्यमों और सहयोगियों पर भी आरोप लगाए गए हैं. वीरेंद्र कुमार राम के सहयोगी अतिकुल रहमान उर्फ अतिकुल रहमान अंसारी के परिसर से ₹4.40 लाख नकद जब्त किए गए. अधिकारियों के लिए बिचौलिए का काम करने वाले ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के आवास से ₹2.13 करोड़ की बेहिसाब नकदी मिली. राजीव कुमार सिंह ने लगभग ₹15 करोड़ की कमीशन राशि जुटाने और संभालने की बात स्वीकार की है. सह-आरोपी संजीव कुमार लाल (तत्कालीन मंत्री के निजी सचिव) की पत्नी रीता लाल पर प्रोसिड ऑफ क्राइम से संपत्तियां खरीदने और दागी धन को वैध आय के रूप में पेश करने का आरोप लगाया गया है.

​जांच में अब तक 44 करोड़ से अधिक की संपत्ति की पहचान की गई है और उन्हें अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है. ईडी ने चार्जशीट में नामित सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाने और अपराध की आय के रूप में पहचानी गई सभी संपत्तियों को जब्त करने का अनुरोध किया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

दरअसल, ​ईडी की यह जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जमशेदपुर द्वारा दर्ज एक प्रिडिकेट आफेंस पर आधारित है है. नवंबर 2019 में विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुरेश प्रसाद वर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था. तब तलाशी में विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम से जुड़े ठिकानों से ₹2.67 करोड़ नकद जब्त किए गए थे. ईडी की जांच में पाया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग के भीतर एक विशाल भ्रष्टाचार सिंडिकेट काम कर रहा था. जांच में पाया गया कि तत्कालीन मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम की अवैध कमीशन संग्रह के प्रबंधन में मुख्य भूमिका का विवरण दिया गया था.

जांच में यह भी सामने आया कि ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम कथित तौर पर निविदाओं पर एक निश्चित कमीशन लेते थे. यह कमीशन उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल और उनके सहयोगियों द्वारा वसूला जाता था. सिंडिकेट से जुड़े ठिकानों पर पहले की गई तलाशी में ₹37 करोड़ से अधिक की नकद राशि जब्त की गई थी. इस अवैध नकदी को बाद में दिल्ली स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एंट्री ऑपरेटरों के एक नेटवर्क के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया और इसका उपयोग कई महंगी संपत्तियां खरीदने में किया गया.

Last Updated : October 25, 2025 at 9:26 AM IST

