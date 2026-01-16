ETV Bharat / state

ईडी ने लाल किला ब्लास्ट मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट की दायर

ईडी ने कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तौर पर जब्त कर लिया है.

अल फलाह यूनिवर्सिटी
अल फलाह यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 16, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: ईडी ने लालकिला ब्लास्ट से जुड़े मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. ईडी ने ये चार्जशीट साकेत कोर्ट में दाखिल की. दरअसल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दो एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी.

एफआईआर में कहा गया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता मिल चुकी है. ईडी ने कहा है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तौर पर जब्त कर लिया है. इससे पहले जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया था.

फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया, जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरू की गई. ईडी ने जावेद को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. बता दें कि, लालकिला के पास 10 नवंबर को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे.

एनआईए को नोटिस जारी: उधर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद को संसद के बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की मांग पर एनआईए को नोटिस जारी किया है. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को करने का आदेश दिया.

TAGGED:

AL FALAH UNIVERSITY
लालकिला ब्लास्ट मामला
RED FORT BLAST CASE
JAVED AHMED SIDDIQUI
RED FORT BLAST CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.