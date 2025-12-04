नकली कफ सिरप मामला; ED ने मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को तलब किया, 8 दिसंबर को लखनऊ ऑफिस में पेशी का नोटिस

ETV Bharat / state

लखनऊ/सोनभद्र/आजमगढ़: नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश-प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एक्शन जारी है. इसी सिलसिले में घटिया मानक वाले कफ सिरप तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित मकान पर छापेमारी की. टीम ने शुभम को 8 दिसंबर 2025 को ED की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है. वहीं दूसरी तरफ नकली ड्रग्स के एक अन्य मामले में सोनभद्र पुलिस ने शुभम के पिता को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया. वह थाइलैंड भागने की फिराक में था. इसी तरह, आजमगढ़ में भी फर्जी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. अब डिटेल में पढ़िए ED की कार्रवाई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की लखनऊ यूनिट ने नकली कफ सिरप के कारोबार के किंगपिन बताए जाने वाले शुभम जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. ED ने शुभम के वाराणसी स्थित दो घरों पर छापेमारी की. एक घर पर समन नोटिस भी चस्पा किया गया है. ED ने शुभम को 8 दिसंबर 2025 को लखनऊ दफ्तर में तलब किया है. ED की टीम सबसे पहले शुभम के प्रह्लाद घाट स्थित घर पहुंची. वहां कोई नहीं मिला. टीम ने घर के बाहर नोटिस चस्पा किया. इसके बाद टीम सिगरा स्थित आवास पहुंची. वहां शुभम जायसवाल की मां मिलीं. मां ने टीम को देखते ही हाथ जोड़ लिए और रोने लगीं. ED टीम ने उन्हें नोटिस की कॉपी रिसीव करवाई. 8 दिसंबर को पेशी का नोटिस: लखनऊ जोन के सहायक निदेशक प्रवीण कुमार ने बताया कि ED टीम ने शुभम जायसवाल को 8 दिसंबर को दस्तावेजों के साथ लखनऊ के ED दफ्तर में तलब किया है. समन में कई जानकारियां मांगी गई हैं. इनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, समस्त चल-अचल संपत्ति की जानकारी, सारी कंपनियों/फर्मों की जानकारी (जिनमें शुभम डायरेक्टर, प्रोपराइटर, पार्टनर, शेयर होल्डर या प्रमोटर हैं) 2015-16 से लेकर अब तक के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगी गई है. ED ने शुभम के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं. सोनभद्र एसपी अभिषेक वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) रडार पर रिश्तेदार और संपत्तियां: ED अधिकारियों ने बताया कि शुभम जायसवाल के साथ ही उसके माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों की संपत्ति का ब्यौरा खंगाला जा रहा है. पूछताछ के दौरान शुभम की मां और बहन को भी नोटिस की कॉपी रिसीव करवाई गई है. शुभम जायसवाल के खिलाफ सोनभद्र, जौनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, चंदौली सहित कई जिलों में केस दर्ज हैं.