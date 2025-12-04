नकली कफ सिरप मामला; ED ने मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को तलब किया, 8 दिसंबर को लखनऊ ऑफिस में पेशी का नोटिस
ED अधिकारियों ने बताया कि शुभम जायसवाल के साथ उसके माता-पिता और रिश्तेदारों की संपत्ति का ब्यौरा खंगाला जा रहा है.
Published : December 4, 2025 at 10:09 AM IST|
Updated : December 4, 2025 at 11:46 AM IST
लखनऊ/सोनभद्र/आजमगढ़: नकली दवाओं को लेकर कई जांच एजेंसियों का देश-प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में एक्शन जारी है. इसी सिलसिले में घटिया मानक वाले कफ सिरप तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित मकान पर छापेमारी की. टीम ने शुभम को 8 दिसंबर 2025 को ED की लखनऊ यूनिट कार्यालय में तलब किया है.
वहीं दूसरी तरफ नकली ड्रग्स के एक अन्य मामले में सोनभद्र पुलिस ने शुभम के पिता को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया. वह थाइलैंड भागने की फिराक में था. इसी तरह, आजमगढ़ में भी फर्जी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई.
अब डिटेल में पढ़िए ED की कार्रवाई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की लखनऊ यूनिट ने नकली कफ सिरप के कारोबार के किंगपिन बताए जाने वाले शुभम जायसवाल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. ED ने शुभम के वाराणसी स्थित दो घरों पर छापेमारी की. एक घर पर समन नोटिस भी चस्पा किया गया है. ED ने शुभम को 8 दिसंबर 2025 को लखनऊ दफ्तर में तलब किया है.
ED की टीम सबसे पहले शुभम के प्रह्लाद घाट स्थित घर पहुंची. वहां कोई नहीं मिला. टीम ने घर के बाहर नोटिस चस्पा किया. इसके बाद टीम सिगरा स्थित आवास पहुंची. वहां शुभम जायसवाल की मां मिलीं. मां ने टीम को देखते ही हाथ जोड़ लिए और रोने लगीं. ED टीम ने उन्हें नोटिस की कॉपी रिसीव करवाई.
8 दिसंबर को पेशी का नोटिस: लखनऊ जोन के सहायक निदेशक प्रवीण कुमार ने बताया कि ED टीम ने शुभम जायसवाल को 8 दिसंबर को दस्तावेजों के साथ लखनऊ के ED दफ्तर में तलब किया है. समन में कई जानकारियां मांगी गई हैं.
इनमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, समस्त चल-अचल संपत्ति की जानकारी, सारी कंपनियों/फर्मों की जानकारी (जिनमें शुभम डायरेक्टर, प्रोपराइटर, पार्टनर, शेयर होल्डर या प्रमोटर हैं) 2015-16 से लेकर अब तक के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगी गई है. ED ने शुभम के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं.
रडार पर रिश्तेदार और संपत्तियां: ED अधिकारियों ने बताया कि शुभम जायसवाल के साथ ही उसके माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों की संपत्ति का ब्यौरा खंगाला जा रहा है. पूछताछ के दौरान शुभम की मां और बहन को भी नोटिस की कॉपी रिसीव करवाई गई है. शुभम जायसवाल के खिलाफ सोनभद्र, जौनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, चंदौली सहित कई जिलों में केस दर्ज हैं.
शुभम का पिता कोलकाता से गिरफ्तार: सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि नकली कफ सिरप मामले में भोला जायसवाल को कोलकाता पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है. वह परिवार के साथ थाइलैंड भागने की फिराक में था. सीनियर अधिकारियों की मदद से कोलकाता पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पर डिटेन किया. सोनभद्र पुलिस की टीम उस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर सोनभद्र पहुंची है. अब भोला जायसवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि यूपी के गाजियाबाद, वाराणसी, सोनभद्र में नकली कफ सिरप बरामद हुआ है. रांची में भी प्रतिबंधित कब सीरप बरामद हुआ है. विवेचना में यह सामने आया है, कि सोनभद्र में भी दो फर्जी फर्म मां कृपा मेडिकल और सुभिक्षा ट्रेडर्स ने भी प्रतिबंधित सीरप शैली इंटरप्राइजेज से लिया था. इसका मालिक भोला प्रसाद जायसवाल है.
बांग्लादेश तक होती थी सिरप की तस्करी: एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी का आरोपी शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला जायसवाल द्वारा फर्जी फर्मों और सी एंड एफ एजेंट्स के माध्यम से बांग्लादेश तक तस्करी कराई जाती थी. आरोपी भोला ने पुलिस को बहताया कि वह केवल पेपर पर साइन ही करता था. मेन काम उसका बेटा शुभम करता था.
कोडीन सिरप बेचने के मामले में आजमगढ़ में केस: आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के जेठारी नरवे निवासी बीपेंद्र सिंह पर नकली कफ सिरप मामले में केस दर्ज किया गया है. बीपेंद्र मार्टिनगंज के बनगांव में एएस फार्मा मेडिकल स्टोर चलाता था. उसने आजमगढ़, बस्ती और जौनपुर की फर्मों से कुल 3.28 लाख कोडीन सिरप की बोतलें खरीदी.
ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा ने बताया कि 28 नवंबर 2025 को को निरीक्षण के दौरान उनकी दुकान बंद मिली. पूछताछ में मकान मालिक ने बताया कि वह दुकान एक साल पहले ही छोड़ चुका है. आरोपी घर पर भी नहीं मिला और फोन, ई-मेल व व्हाट्सएप के जरिए भी खरीद-बिक्री का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया.
ड्रग इंस्पेक्टर सीमा वर्मा ने बताया कि जीएसटी और अकाउंट्स का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है. इससे सिरप के दुरुपयोग की आशंका है. आजमगढ़ के एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही पूछताछ की जाएगी.
मास्टरमाइंड फरार, तीन गिरफ्तार: अब तक इस मामले में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल, सहयोगी अमित सिंह टाटा और एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है. शुभम जायसवाल दुबई भाग गया है.
