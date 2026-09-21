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ED Action : बेल्जियम की संस्था से 5.10 करोड़ के चंदे का धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल, जैसलमेर में छापेमारी

जैसलमेर में ईडी की छापेमारी ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: विदेशी संस्था से मिले चंदे का धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल की आशंका के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान के जैसलमेर में छापेमारी की है. ईडी की जयपुर जोनल यूनिट ने 19 सितंबर को जैसलमेर में दो ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. जांच में बेल्जियम की एक संस्था से 5.10 करोड़ रुपये का चंदा मिलने और इसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए करने की बात सामने आई है. ईडी की ओर से सोमवार को प्रेस बयान जारी कर बताया गया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी), जयपुर जोनल ऑफिस ने 19 सितंबर, 2026 को जैसलमेर में 2 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 के तहत की गई. मामला बेल्जियम की एक संस्था से बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के मिले लगभग 5.10 करोड़ रुपये के विदेशी चंदे के गलत इस्तेमाल और घोषित उद्देश्यों के अलावा अन्य कामों में इसके इस्तेमाल से जुड़ा है. खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू की जांच : बयान में कहा गया है कि ईडी ने FEMA, 1999 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की. यह जांच एक खास खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी कि जैसलमेर का रहने वाला देउ राम, बेल्जियम की संस्थाओं से गैर-कानूनी तरीके से विदेशी फंड ले रहा था. इस फंड का इस्तेमाल जैसलमेर में समाज के कमजोर वर्गों के बीच धर्म-परिवर्तन की गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. जांच में पता चला कि देउ राम और उसके साथी ज्ञान चंद को कुल मिलाकर लगभग 5.10 करोड़ रुपये का विदेशी फंड मिला. बेल्जियम के एनजीओ से मिली रकम : यह फंड मुख्य रूप से शैक्षिक सेवाओं, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों, और परिवार के भरण-पोषण व बचत के लिए अनिवासी भारतीयों (NRIs) से आने वाले पैसे के तौर पर दिखाया गया था. इनमें से ज्यादातर फंड 'अमर ASBL' से मिला. यह संस्था खुद को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था बताती है. तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए गए. तलाशी में यह भी पता चला कि 'अमर ASBL' को 2011 में ब्रुसेल्स में शुरू किया गया था और इसे बेल्जियम के दो नागरिक- जोस गोफिनेट और उनके बेटे सालियन गोफिनेट चलाते हैं. पढ़ें : नकली सॉफ्टवेयर और फर्जी रसीद से टोल प्लाजा पर घपला, राजस्थान सहित 7 राज्यों में ईडी की छापेमारी