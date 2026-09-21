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ED Action : बेल्जियम की संस्था से 5.10 करोड़ के चंदे का धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल, जैसलमेर में छापेमारी

ईडी की जयपुर जोनल ऑफिस की टीम ने जैसलमेर में दो ठिकानों पर चलाया तलाशी अभियान.

ED Action in Jaisalmer
जैसलमेर में ईडी की छापेमारी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 7:43 PM IST

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जयपुर: विदेशी संस्था से मिले चंदे का धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल की आशंका के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान के जैसलमेर में छापेमारी की है. ईडी की जयपुर जोनल यूनिट ने 19 सितंबर को जैसलमेर में दो ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. जांच में बेल्जियम की एक संस्था से 5.10 करोड़ रुपये का चंदा मिलने और इसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए करने की बात सामने आई है.

ईडी की ओर से सोमवार को प्रेस बयान जारी कर बताया गया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी), जयपुर जोनल ऑफिस ने 19 सितंबर, 2026 को जैसलमेर में 2 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 के तहत की गई. मामला बेल्जियम की एक संस्था से बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के मिले लगभग 5.10 करोड़ रुपये के विदेशी चंदे के गलत इस्तेमाल और घोषित उद्देश्यों के अलावा अन्य कामों में इसके इस्तेमाल से जुड़ा है.

खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू की जांच : बयान में कहा गया है कि ईडी ने FEMA, 1999 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की. यह जांच एक खास खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी कि जैसलमेर का रहने वाला देउ राम, बेल्जियम की संस्थाओं से गैर-कानूनी तरीके से विदेशी फंड ले रहा था. इस फंड का इस्तेमाल जैसलमेर में समाज के कमजोर वर्गों के बीच धर्म-परिवर्तन की गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. जांच में पता चला कि देउ राम और उसके साथी ज्ञान चंद को कुल मिलाकर लगभग 5.10 करोड़ रुपये का विदेशी फंड मिला.

बेल्जियम के एनजीओ से मिली रकम : यह फंड मुख्य रूप से शैक्षिक सेवाओं, सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों, और परिवार के भरण-पोषण व बचत के लिए अनिवासी भारतीयों (NRIs) से आने वाले पैसे के तौर पर दिखाया गया था. इनमें से ज्यादातर फंड 'अमर ASBL' से मिला. यह संस्था खुद को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था बताती है. तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए गए. तलाशी में यह भी पता चला कि 'अमर ASBL' को 2011 में ब्रुसेल्स में शुरू किया गया था और इसे बेल्जियम के दो नागरिक- जोस गोफिनेट और उनके बेटे सालियन गोफिनेट चलाते हैं.

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बिना FCRA की मंजूरी लिया चंदा : जांच में यह भी सामने आया है कि यह संस्था सिर्फ जैसलमेर में काम करती है, लेकिन इसने भारत में कोई ट्रस्ट या NGO रजिस्टर नहीं कराया है. इसके बजाय, यह पिछले 14-15 सालों से देउ राम और ज्ञान चंद के जरिए जैसलमेर में काम कर रही है. इसके अलावा यह भी पता चला कि देउ राम ने 'अमर ASBL' से बिना FCRA मंजूरी के 5.10 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लिया.

उसने चंदे का मकसद गलत बताया और आखिर में इस फंड का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों के लिए किया. इसके साथ ही, बेल्जियम की संस्था के प्रभाव में आकर बच्चों को शैक्षिक सेवाएं देने की आड़ में समाज के कमजोर वर्गों की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करने के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया गया.

बैंक खाते से 2.60 करोड़ नकद निकाले : इस फंड में से उसने अपने बैंक खाते से लगभग 2.60 करोड़ रुपये नकद निकाले. इन विदेशी चंदे की प्राप्ति और इस्तेमाल के लिए कोई उचित खाता-बही या वित्तीय रिकॉर्ड नहीं रखा गया था. प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि देउ राम और ज्ञान चंद, जोस गोफिनेट और सालियन गोफिनेट के नियमित संपर्क में हैं, जो हर साल 2-3 सप्ताह के लिए जैसलमेर आते हैं और माता-पिता से मिलते हैं और इन बच्चों के रिश्तेदारों के साथ मिलकर, उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं और रीति-रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए बैठकें और धार्मिक आयोजन किए जाते थे.

दूसरों के खातों में फंड लेने का प्रयास : खास बात यह है कि 'अमर ASBL' से मिले विदेशी फंड की जानकारी बैंक को अलग-अलग मकसद वाले कोड (purpose codes) के तहत दी गई थी. जिनमें परिवार का खर्च और बचत, शिक्षा से जुड़ी सेवाएं, सांस्कृतिक-मनोरंजन सेवाएं, कमीशन एजेंट सेवाएं और कर्मचारियों का वेतन शामिल थे.

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हालांकि, असल में 'अमर ASBL' को शिक्षा, संस्कृति या मनोरंजन से जुड़ी कोई सेवा नहीं दी गई थी, बल्कि, इन फंड का इस्तेमाल जैसलमेर में संगठन की गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. जांच ​​में यह भी पता चला है कि जब बैंकों ने हाल ही में देउ राम और ज्ञान चंद के खातों में विदेशी पैसे (रेमिटेंस) लेने से मना कर दिया, तो जैसलमेर में उनसे जुड़े दूसरे लोगों के पर्सनल बैंक खातों के जरिए विदेशी फंड मंगवाने की कोशिश की गई. इस मामले में आगे की जांच चल रही है.

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