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जयपुर, दिल्ली, गोवा और मुंबई में सात ठिकानों पर ED की छापेमारी, 1.5 करोड़ नकद और 1.5 करोड़ का सोना जब्त

जयपुर. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जयपुर, दिल्ली-एनसीआर, गोवा और मुंबई में सात ठिकानों पर 13 और 14 अप्रैल को छापेमारी की है. इस छापेमारी में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, अन्य संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं. इसके साथ ही 1.5 करोड़ की नकदी और 1.5 करोड़ रुपए का सोना व आभूषण जब्त किए गए हैं. ईडी ने इस कार्रवाई में बैंक लॉकर और बैंक खाते भी फ्रीज करवाए हैं. ईडी की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह मामला 32 एवेन्यू ग्रुप में करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश और कथित तौर पर धोखाधड़ी से जुड़ा है. दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने के बाद ईडी इस मामले में धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच कर रही है.

13 और 14 अप्रैल को चलाया सर्च अभियान : ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एजेंसी के मुख्यालय की ओर से 13 और 14 अप्रैल 2026 को दिल्ली-एनसीआर, गोवा, जयपुर और मुंबई में सात ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया. 32 एवेन्यू ग्रुप, इसके प्रमोटर और डायरेक्टर अनुभव शर्मा, ध्रुव शर्मा और अन्य द्वारा कथित रूप से निवेशकों के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा यह मामला है. बयान में कहा गया है कि दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत इस मामले में जांच कर रही है.