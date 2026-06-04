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लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में 300 करोड़ रुपये का जमीन घोटाला, ईडी ने शुरू की जांच, LDA से मांगी फाइल

जमीन घोटाले में ईडी ने शुरू की जांच. ( Photo Credit; ETV Bharat )