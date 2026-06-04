लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में 300 करोड़ रुपये का जमीन घोटाला, ईडी ने शुरू की जांच, LDA से मांगी फाइल
एलडीए दफ्तर में हिमालय सहकारी समिति से जुड़े दस्तावेज तलाशे जा रहे हैं. अधिकारी रिकॉर्ड जुटाने में लगे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 3:33 PM IST
लखनऊ : गोमती नगर विस्तार इलाके में हुए करीब 300 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुरू कर दी है. ईडी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के अर्जन विभाग से इस घोटाले से जुड़ी सभी फाइलें और दस्तावेज तलब किए हैं. इसके बाद एलडीए दफ्तर में हिमालय सहकारी समिति से जुड़े दस्तावेज तलाशे जा रहे हैं. अधिकारी रिकॉर्ड जुटाने में लगे हैं.
मामला गोमती नगर विस्तार इलाके में समिति के नाम पर जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ जमीन दलालों और उनके कारिंदों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया. दिवंगत भूमिया दिलीप सिंह बाफला से जुड़ा यह मामला है. जमीनों की हेराफेरी कर अवैध तरीके से लाखों रुपये कमाए गए. इन जमीनों की असली कीमत को छिपाकर कम दाम पर रजिस्ट्री कराई गई और बाद में ऊंचे दाम पर बेच दिया गया.
रसूखदारों को दी गई जमीन : जिन लोगों को यह जमीन पात्रता के आधार पर दी जानी चाहिए थी उन्हें न देखकर रसूखदारों को दी गई. ईडी को शिकायत मिली थी कि इस घोटाले में करोड़ों रुपये का काला धन लगाया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच करने के लिए ईडी ने अब सीधे एलडीए से दस्तावेज मांगे हैं. मांगी गई फाइलों में जमीन अधिग्रहण से जुड़े कागजात, रजिस्ट्री की कॉपी, आवंटन पत्र और समितियों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं.
फाइल जुटा रहे : एलडीए के अर्जन विभाग के अधिकारी इन फाइलों को इकट्ठा कर रहे हैं. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि जैसे ही ईडी को सभी दस्तावेज मिल जाएंगे, उनकी जांच शुरू हो जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में जरूरी कागजात मांगे. हिमालय सहकारी समिति से जुड़े सभी दस्तावेज हम परिवर्तन निदेशालय के हवाले कर देंगे. हमारा इस पूरे मामले में यही रोल है.
दिलीप सिंह बाफिला की हिमालयन (द हिमालयन) सहकारी आवास समिति में मुख्य रूप से गोमतीनगर और गोमतीनगर विस्तार के जमीन समायोजन/आवंटन घोटाला शामिल है.
घोटाले की मुख्य बातें : द हिमालयन सहकारी आवास समिति और बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति उनके भतीजे प्रवीण सिंह बाफिला से जुड़ी है. इसके माध्यम से 234 भूखंडों (हिमालयन में करीब 122 और दूसरी में 112) का अनियमित फर्जी समायोजन किया गया. LDA की अधिग्रहित जमीन के बदले समायोजन के नाम पर फर्जी सदस्य परिवार, रिश्तेदार आदि, बनाकर प्राइम लोकेशन के बड़े प्लॉट कम कीमत पर आवंटित किए गए. तय सीमा से ज्यादा जमीन दी गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.
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