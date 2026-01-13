ETV Bharat / state

ED ने ऑनलाइन बेटिंग बुक मामले में 21करोड़ 45 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की

अटैच की गई संपत्तियों में भारत और दुबई में स्थित आवासीय घर, कमर्शियल दुकानें, कृषि भूमि और लग्ज़री अपार्टमेंट शामिल हैं.

ONLINE BETTING APP CASE
21 करोड़ 45 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 7:26 PM IST

4 Min Read
रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) रायपुर ज़ोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत 10 जनवरी 2026 को एक प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया है. जिसमें कुल 21 करोड़ 45 लाख की चल और अचल संपत्तियों को अटैच किया गया है. यह कार्रवाई ऑनलाइन बेटिंग एप के अवैध सट्टेबाजी ऑपरेशन्स की चल रही जांच का हिस्सा है.

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि "अटैच की गई संपत्तियों में 98 लाख 55 हजार रुपये की चल संपत्ति और 27 अचल संपत्तियां शामिल हैं. जिनमें भारत और दुबई में स्थित आवासीय घर, कमर्शियल दुकानें, कृषि भूमि और लग्ज़री अपार्टमेंट शामिल हैं. जिनकी कुल कीमत लगभग 20 करोड़ 46 लाख है."



आदेश के तहत में इन लोगों से संबंधित संपत्तियों को अटैच किया गया

रवि उप्पल

रवि उप्पल मुख्य प्रमोटर के रूप में पहचाना गया जो अभी भी फरार है. आदेश में दुबई (एट्रिया रा) में लगभग 6 करोड़ 75 लाख की एक विदेशी संपत्ति अटैच की गई.

रजत कुमार सिंह

सौरभ चंद्राकर का करीबी सहयोगी जिसने कई पैनल चलाए और 15 से 20 करोड़ की अपराध की कमाई अटैच की गई. संपत्तियों में भिलाई और दुबई की संपत्तियां शामिल.

सौरभ आहूजा और विशाल रमानी

दोनों पार्टनर जिन्होंने लगभग 100 पैनल चलाए और लगभग 30 करोड़ की POC कमाई. दुर्ग और भिलाई की संपत्तियां अटैच की गई.

विनय कुमार और हनी सिंह

इन लोगों ने 6 पैनल चलाए और सट्टेबाजी ऐप के फर्जी प्रमोशन में शामिल थे. अनुमानित 7 करोड़ रुपये (प्रत्येक 3.5 करोड़ रुपये) की POC कमाई की. अटैचमेंट में जयपुर और नई दिल्ली में आवासीय संपत्तियां. इसके साथ ही महिंद्रा थार और टोयोटा फॉर्च्यूनर सहित वाहन शामिल हैं.

लकी गोयल

वह टेलीग्राम-आधारित प्रमोशन में शामिल था. उसने लगभग 2 करोड़ 55 लाख की POC कमाई. उक्त आदेश के तहत, राजस्थान में कई दुकानें और प्लॉट अटैच किए गए.

राजा गुप्ता

दुबई स्थित ऑपरेटर जो कम से कम 10 पैनल मैनेज करता था. रायपुर में एक अचल संपत्ति जो POC से खरीदी गई थी. उसे अटैचमेंट के लिए विचार किया गया.

सट्टेबाजी सिंडिकेट का खुलासा

ED ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई FIR के आधार पर जांच शुरू की. जिससे एक बड़े सट्टेबाजी सिंडिकेट का खुलासा हुआ. यह प्लेटफॉर्म टाइगर एक्सचेंज, Gold365 और Laser247 जैसे डोमेन नामों के ज़रिए अवैध सट्टेबाजी सेवाएं देता था. यह ऑपरेशन सहयोगियों द्वारा मैनेज किए जाने वाले "पैनल/ब्रांच" के फ्रेंचाइजी मॉडल के ज़रिए चलता था. जबकि मुख्य प्रमोटर, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई से काम करता था.


डमी और म्यूल खातों का होता था इस्तेमाल

ED को जांच में पता चला कि प्रमोटर इन पैनलों से होने वाले कुल मुनाफे का 70-75% हिस्सा रखते थे. जबकि बाकी पैनल ऑपरेटरों के पास रहता था. पैसे को हजारों "म्यूल" या "डमी" बैंक खातों के ज़रिए लेयर किया जाता था. जिन्हें अनजान लोगों के KYC डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके खोला गया था.

ED ने इस मामले में 175 से ज़्यादा जगहों पर तलाशी ली है. ED की जांच के दौरान लगभग 2621 करोड़ की चल और अचल संपत्ति जब्त, फ्रीज या अटैच की गई है. इसके अलावा, ED ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. अब तक दायर की गई 5 प्रॉसिक्यूशन शिकायतों में 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है.

