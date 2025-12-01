ETV Bharat / state

वीआईपी नंबर घोटाला: ईडी ने मांगा रिकॉर्ड, मंत्री बोले- पहले से चल रही गड़बड़ी, हमने पकड़ा

जयपुर: राजस्थान में परिवहन विभाग में वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री हुई है. इस मामले में परिवहन विभाग ने भी कड़ा रुख अपनाया है. ईडी ने परिवहन विभाग से वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा रिकॉर्ड मांगा है. विभाग ने ईडी को जानकारी मुहैया करवाने के साथ ही विभागीय एक्शन भी लिया है. विभागीय जांच में दोषी पाए गए परिवहन विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. वहीं, ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है.

जिस अधिकारी ने ईडी को जानकारी दी,वह सस्पेंड: उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय में एक सवाल के जवाब में कहा कि वीआईपी नंबर आवंटन में घोटाला पहले से होता आ रहा था. हमने यह गड़बड़ी पकड़ी है. जानकारी मिलने पर हमने जांच करवाई है. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है. जिसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में ईडी ने भी जानकारी मांगी है. जिस अधिकारी ने ईडी को सूचना दी है. उसे सस्पेंड किया गया है. जहां भी लापरवाही सामने आएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी. जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.