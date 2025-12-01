वीआईपी नंबर घोटाला: ईडी ने मांगा रिकॉर्ड, मंत्री बोले- पहले से चल रही गड़बड़ी, हमने पकड़ा

वीआईपी नंबर घोटाला: ईडी ने मांगा रिकॉर्ड, मंत्री बोले- पहले से चल रही गड़बड़ी, हमने पकड़ा
बैरवा ने कहा कि ईडी ने अभी परिवहन विभाग से रिकॉर्ड मांगा है. विभाग ने यह दस्तावेज मुहैया करवा दिए हैं.
Published : December 1, 2025 at 4:48 PM IST
जयपुर: राजस्थान में परिवहन विभाग में वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एंट्री हुई है. इस मामले में परिवहन विभाग ने भी कड़ा रुख अपनाया है. ईडी ने परिवहन विभाग से वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा रिकॉर्ड मांगा है. विभाग ने ईडी को जानकारी मुहैया करवाने के साथ ही विभागीय एक्शन भी लिया है. विभागीय जांच में दोषी पाए गए परिवहन विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. वहीं, ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है.
जिस अधिकारी ने ईडी को जानकारी दी,वह सस्पेंड: उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय में एक सवाल के जवाब में कहा कि वीआईपी नंबर आवंटन में घोटाला पहले से होता आ रहा था. हमने यह गड़बड़ी पकड़ी है. जानकारी मिलने पर हमने जांच करवाई है. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है. जिसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में ईडी ने भी जानकारी मांगी है. जिस अधिकारी ने ईडी को सूचना दी है. उसे सस्पेंड किया गया है. जहां भी लापरवाही सामने आएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी. जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.
पढ़ें: बढ़ रहा VIP नंबरों का क्रेज, 5 महीने में 280 लोग लगा चुके हैं बोली
ईडी ने रिकॉर्ड मांगा: उन्होंने कहा कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी के मामले में विभागीय जांच में जो भी अधिकारी लिप्त पाए गए हैं. उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश जारी किए गए हैं. जहां जहां भी जिस भी अधिकारी की गलती सामने आई है. जिसने भी इसे लेकर लापरवाही बरती है. उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ईडी ने अभी परिवहन विभाग से रिकॉर्ड मांगा है. विभाग ने यह दस्तावेज मुहैया करवा दिए हैं, जहां भी कमी सामने आई है. उसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है.