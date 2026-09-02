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डीएमएफ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कारोबारी को गिरफ्तार किया

रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ जिला खनिज कोष (डीएमएफ) में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक स्थानीय कारोबारी को गिरफ्तार किया.

अधिकारियों ने बताया कि सतपाल सिंह छाबड़ा को हिरासत में लेकर विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया.

केंद्रीय एजेंसी ने अदालत को बताया कि छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मई में दायर आरोपपत्र में छाबड़ा को प्रभावशाली सरकारी अधिकारियों, जिला अधिकारियों और निजी विक्रेताओं के बीच "मुख्य संपर्ककर्ता और वित्तीय समन्वयक" के रूप में नामित किया गया है. एजेंसी ने दावा किया कि छाबड़ा ने बीज निगम के एक दर्जन विक्रेताओं से 31 करोड़ रुपये से ज्यादा "कमीशन" प्राप्त किया और आरोप लगाया कि इन निधियों से प्राप्त अपराध की धनराशि का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था. एजेंसी ने आरोप लगाया कि छाबड़ा ने मांगे गए रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफल रहे और पीएमएलए के तहत पूछताछ के दौरान विरोधाभासी बयान दिए.ईडी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के बीज निगम (डीएमएफ) के माध्यम से भारी मात्रा में धनराशि का गबन और हेराफेरी की गई.