रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ईडी, एजेंसी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त और पुलिस जांच रोकने का अनुरोध

रांची: ईडी अफसरों के खिलाफ रांची के एयरपोर्ट थाने में हुए एफआईआर और रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई है. शुक्रवार को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी मांग की गई है.

हाईकोर्ट पहुंची ईडी

रांची पुलिस की ईडी के दफ्तर में की गई कार्रवाई और एयरपोर्ट थाने में ईडी अधिकारी के ऊपर मामला दर्ज करने के खिलाफ एजेंसी ने हाईकोर्ट का रुख किया है. शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. अब हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है. ईडी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार याचिका में कहा गया है कि पेयजल विभाग में हुए कथित घोटाले से जुड़े आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है. ईडी ने यह भी उल्लेख किया है कि एयरपोर्ट थाना में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी इस साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय एजेंसी की जांच को कमजोर करना है. ईडी ने हाईकोर्ट से इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की है. साथ ही, ईडी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने और पुलिस जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.



क्या है पूरा मामला

पूरा मामला पेयजल विभाग में हुए 23 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है. घोटाले के आरोपी तत्कालीन क्लर्क संतोष कुमार ने रांची के एयरपोर्ट थाने में ईडी अफसरों पर जानलेवा हमला करने और कैद रखने सहित अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई है. पूरी घटना 12 जनवरी की है. रांची के अपर चुटिया निवासी संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें ईडी के दो अफसरों पर 12 जनवरी को ईडी कार्यालय में ही मारपीट का आरोप लगाया है. मामले को लेकर रांची के एयरपोर्ट थाने में कांड संख्या 05/2026 धारा 115(2)/117(2)/127(2)/109(2)/351(2)/352/238/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है.



11.30 में भेजा ईमेल, सात बजे सुबह पहुंच गई पुलिस

12 जनवरी को ईडी अफसरों पर एफआईआर दर्ज हुई और 14 जनवरी की रात के लगभग 11.30 बजे ईडी को रांची पुलिस ने मेल भेज कर बताया कि वे लोग 15 जनवरी की सुबह मामले की जांच और बयान लेने के लिए ईडी दफ्तर आएंगे. ईडी अधिकरियों ने बताया कि 15 जनवरी की सुबह सात बजे ही 15 से 20 की संख्या में पुलिस वाले ईडी दफ्तर पहुंच गए. पुलिस की टीम आने की सूचना ईडी के वरीय अधिकारियों को दी गई थी. जिसके बाद पुलिस उस कमरे में पहुंची जिसका जिक्र संतोष ने अपनी एफआईआर में किया था.

यहां पर भी ईडी अधिकारियों ने रांची पुलिस से यह कहा कि छोटे मामले की जांच के लिए इतनी बड़ी टीम क्यों, यह काम तो दो से तीन अफसर भी कर सकते हैं. एजेंसी हर जांच में सहयोग करेगी. हालांकि इस पर पुलिस अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया. जांच टीम के अफसर सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम के 4:00 बजे तक विभिन्न तरह से ईडी कार्यालय की जांच करते रहे.



खुद को किया था घायल

एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि संतोष कुमार पेयजल घोटाले का आरोपी है संतोष से पहले भी पूछताछ की जा चुकी है. पूछताछ में उसने कई बड़े लोगों के नाम लिए हैं. जिसमें कई राजनेता भी हैं. संतोष को पूछताछ के लिए कोई समन भी जारी नहीं किया गया था, वह खुद एजेंसी के दफ्तर 12 जनवरी को पहुंच गया, जहां उसने कांच के जग से खुद के सिर पर वार किया.