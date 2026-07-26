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बलौदा बाजार में ED और आयकर विभाग की कार्रवाई, कारोबारी राजकुमार सराफ के ठिकाने पर जांच टीम की दबिश

दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच जारी है. ED और आयकर विभाग की कार्रवाई से कारोबारी जगत में हलचल तेज. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.

ED INCOME TAX DEPARTMENT RAID
बलौदा बाजार में ED और आयकर विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 26, 2026 at 11:38 AM IST

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Updated : July 26, 2026 at 12:37 PM IST

3 Min Read
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बलौदा बाजार: शनिवार देर रात प्रवर्तन निदेशालय (ED) और रविवार सुबह आयकर विभाग (Income Tax) की कार्रवाई से कारोबारी जगत में हड़कंप मच गया. दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शहर के प्रमुख पीतल कारोबारी राजकुमार सराफ के ठिकाने पर दबिश देकर जांच शुरू की, जो अभी तक जारी बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, सबसे पहले देर रात ED की टीम कारोबारी के निवास और संबंधित परिसर पहुंची. टीम ने परिसर को अपने कब्जे में लेकर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू की. रातभर चली कार्रवाई के बाद शनिवार सुबह आयकर विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई.



दस्तावेज खंगाल रही हैं एजेंसियां

सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियां कारोबारी से जुड़े विभिन्न दस्तावेज, वित्तीय लेनदेन और अन्य अभिलेखों की जांच कर रही है. परिसर में मौजूद लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है. हालांकि जांच के दौरान किसी भी अधिकारी ने मीडिया के सामने कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की.

बलौदा बाजार में ED और आयकर विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat)
बलौदा बाजार में ED और आयकर विभाग की कार्रवाई (ETV Bharat)



कार्रवाई की वजह पर सस्पेंस

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह कार्रवाई किस इनपुट या शिकायत के आधार पर की जा रही है. फिलहाल ED और आयकर विभाग ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इस कारण कार्रवाई के पीछे की वजह को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं जरूर हैं, लेकिन जांच एजेंसियों की ओर से पुष्टि होने तक किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती.



कारोबारियों में बढ़ी हलचल

शहर के एक प्रमुख कारोबारी के यहां केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की खबर फैलते ही व्यापारिक समुदाय में हलचल मच गई. दिनभर इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा. कई लोग जांच पूरी होने और एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं.



जांच पूरी होने के बाद होगा खुलासा

फिलहाल ED और आयकर विभाग की संयुक्त कार्रवाई जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला किस प्रकृति का है और कार्रवाई किन तथ्यों या दस्तावेजों के आधार पर की गई है. अभी तक किसी भी केंद्रीय एजेंसी की ओर से कार्रवाई के उद्देश्य, जब्ती या किसी अनियमितता को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी.

छापे से जुड़ी बड़ी बातें

  • ईडी की टीम जांच के बाद मौके से निकली
  • आईटी टीम अभी भी कर रही जांच
  • पीतल, स्टील, कोयले से जुड़े मामले में चल रही जांच
  • कारोबारी राजकुमार सराफ के घर पड़ी रेड
  • छापे के दौरान लक्ष्मी निवास पर कारोबारी राजकुमार सराफ मौजूद

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Last Updated : July 26, 2026 at 12:37 PM IST

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