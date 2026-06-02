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बिहार में भू-माफिया पर ED और EOU का शिकंजा, 42 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी.. जानें कौन है गंगदयाल यादव?

गोपालगंज में भू-माफिया गंगदयाल यादव पर ED-EOU का शिकंजा, 42 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का खुलासा, मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू. पढ़ें खबर-

ED and EOU Action on Gangdayal
विनय तिवारी एसपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 2, 2026 at 10:42 AM IST

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गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस ने भू-माफिया गंगदयाल यादव के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया गया है.

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा: प्रारंभिक जांच में गंगदयाल यादव और उसके परिजनों के नाम पर 42 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध चल-अचल संपत्तियां सामने आई हैं. पूछताछ में उन्होंने इन संपत्तियों का कोई वैध स्रोत नहीं बता सके. पुलिस का मानना है कि यह संपत्ति जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, रंगदारी और जालसाजी से अर्जित काले धन से बनाई गई है.

ED and EOU Action on Gangdayal
तेजस्वी यादव के साथ गंगदयाल यादव (ETV Bharat)

दागी इतिहास और आपराधिक गतिविधियां: गंगदयाल यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी, धोखाधड़ी और अवैध कब्जे जैसे दर्जनों गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं. वह लंबे समय से गोपालगंज और आसपास के इलाकों में दहशत का पर्याय बना हुआ था.

राजनीतिक संरक्षण का खुलासा: जांच में पता चला है कि गंगदयाल यादव को मजबूत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था. इसी बाहुबल के सहारे उसका गिरोह कमजोर लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करता था. इसका नेटवर्क गोपालगंज से लेकर पटना तक फैला हुआ था.

जेल में बंद माफिया पर नई कार्रवाई: गंगदयाल यादव 5 अप्रैल से गोपालगंज जेल में बंद है. उसके खिलाफ नगर थाने में कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं. एसपी विनय तिवारी ने सभी मामलों की समीक्षा कर स्पीडी ट्रायल के आदेश दिए हैं.

ED के तहत कुर्की की तैयारी: प्रस्ताव मंजूर होते ही ED और EOU प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर 42 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे.

ED and EOU Action on Gangdayal
लालू परिवार के करीबे हैं गंगदयाल यादव (ETV Bharat)

सड़क उखाड़ने का साहस: गंगदयाल ने हजियापुर रोड पर पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव के घर के पास सरकारी पीपीसी सड़क को जेसीबी से उखाड़ दिया था. उसने इसे अपनी निजी जमीन बताकर रिपोर्ट भी तैयार करवा ली थी, जिस पर अदालत ने कड़ी फटकार लगाई थी.

आम लोगों की सुरक्षा का अभियान: एसपी विनय तिवारी ने कहा कि आम नागरिकों की जान-माल और जमीन की सुरक्षा के लिए संगठित अपराध के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा. गंगदयाल की गिरफ्तारी बंजारी इलाके में जमीन कब्जाने के प्रयास के दौरान हुई थी.

"आम नागरिकों और उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए संगठित अपराध के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा."- विनय तिवारी, एसपी

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