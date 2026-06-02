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बिहार में भू-माफिया पर ED और EOU का शिकंजा, 42 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी.. जानें कौन है गंगदयाल यादव?

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस ने भू-माफिया गंगदयाल यादव के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है. पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया गया है.

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा: प्रारंभिक जांच में गंगदयाल यादव और उसके परिजनों के नाम पर 42 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध चल-अचल संपत्तियां सामने आई हैं. पूछताछ में उन्होंने इन संपत्तियों का कोई वैध स्रोत नहीं बता सके. पुलिस का मानना है कि यह संपत्ति जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, रंगदारी और जालसाजी से अर्जित काले धन से बनाई गई है.

तेजस्वी यादव के साथ गंगदयाल यादव (ETV Bharat)

दागी इतिहास और आपराधिक गतिविधियां: गंगदयाल यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी, धोखाधड़ी और अवैध कब्जे जैसे दर्जनों गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं. वह लंबे समय से गोपालगंज और आसपास के इलाकों में दहशत का पर्याय बना हुआ था.

राजनीतिक संरक्षण का खुलासा: जांच में पता चला है कि गंगदयाल यादव को मजबूत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था. इसी बाहुबल के सहारे उसका गिरोह कमजोर लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करता था. इसका नेटवर्क गोपालगंज से लेकर पटना तक फैला हुआ था.

जेल में बंद माफिया पर नई कार्रवाई: गंगदयाल यादव 5 अप्रैल से गोपालगंज जेल में बंद है. उसके खिलाफ नगर थाने में कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं. एसपी विनय तिवारी ने सभी मामलों की समीक्षा कर स्पीडी ट्रायल के आदेश दिए हैं.