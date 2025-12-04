जोगणिया बेटिंग एप पर ईडी का एक्शन, 13 लाख नकद, जैगुआर, एफ-पेस जब्त, बैंक और डीमेट खाते फ्रीज
ईडी की छापेमारी में खुलासा हुआ कि बालमुकुंद ईनाणी सैकड़ों ‘म्यूल बैंक अकाउंट्स' के जरिए पूरे रैकेट को चला रहा था.
Published : December 4, 2025 at 8:41 AM IST
जयपुर : राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर शिकंजा कसते हुए 2 दिसंबर को प्रदेश में तीन जिलों में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस कार्रवाई में ईडी ने लाखों की नकदी के साथ ही दो महंगी लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं. इसके साथ ही बैंक और डीमेट खाते भी सीज किए हैं. एजेंसी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया है कि ईडी के जयपुर आंचलिक कार्यालय ने 2 दिसंबर को चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूंबर में अलग-अलग ठिकानों पर पीएमएलए एक्ट के तहत छापेमारी की थी.
ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े जोगणिया ऑनलाइन बुकिंग एप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई. सर्च में ईडी की टीमों को कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं. इसके साथ ही संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, 13 लाख रुपए नकद भी मिले हैं. ईडी ने जैगुआर और एफ पेस जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियां भी इस कार्रवाई में सीज की है. इसके साथ ही अलग-अलग बैंक खातों में 47.66 लाख रुपए और डीमेट अकाउंट में 12.80 लाख रुपए भी फ्रीज किए गए हैं.
ED, Jaipur Zonal Office, has carried out search operations on 02.12.2025 under PMLA, 2002, at various locations in Chittorgarh, Udaipur and Salumber Districts of Rajasthan in the matter related to illegal online gambling/betting activities in the name “Joganiya Online Book/App”.… pic.twitter.com/JvWfZKiAaV— ED (@dir_ed) December 3, 2025
क्रिकेट-फुटबॉल मैच और कैसिनों पर लगवाते दांव : ईडी ने आईपीसी और आईटी एक्ट के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कई मुकदमों के आधार पर पीएमएलए एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है. इन मुकदमों में बालमुकुंद ईनाणी और उसके साथियों पर जोगणिया ऑनलाइन बुकिंग एप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी की गतिविधियों के संचालन का आरोप है. इसके जरिए क्रिकेट, फुटबाल और कैसिनो पर दांव लगवाया जाता है. आरोपी नकद और ऑनलाइन रकम लेकर सट्टा खिलाते हैं. आरोप है कि इसके जरिए कई लोगों से सैंकड़ो करोड़ रुपए की ठगी की गई है.
दुबई से हवाला रैकेट से चला रहा नेटवर्क : ईडी की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन सट्टेबाजी का एप चला रहे थे. वे बिचौलियों को कमीशन देकर लोगों के बैंक खाते म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे. ईडी की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि आरोपी बालमुकुंद ईनाणी दुबई में बैठकर हवाला रैकेट के जरिए संगठित तरीके से यह नेटवर्क चला रहा है. इसके साथ ही सट्टेबाजी से कमाई रकम को रियल एस्टेट में निवेश करने और अचल संपत्ति खरीदने में इस्तेमाल करने के भी सबूत मिले हैं.