जोगणिया बेटिंग एप पर ईडी का एक्शन, 13 लाख नकद, जैगुआर, एफ-पेस जब्त, बैंक और डीमेट खाते फ्रीज

ईडी ऑफिस ( फाइल फोटो )

जयपुर : राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर शिकंजा कसते हुए 2 दिसंबर को प्रदेश में तीन जिलों में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस कार्रवाई में ईडी ने लाखों की नकदी के साथ ही दो महंगी लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं. इसके साथ ही बैंक और डीमेट खाते भी सीज किए हैं. एजेंसी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया है कि ईडी के जयपुर आंचलिक कार्यालय ने 2 दिसंबर को चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूंबर में अलग-अलग ठिकानों पर पीएमएलए एक्ट के तहत छापेमारी की थी. ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े जोगणिया ऑनलाइन बुकिंग एप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई. सर्च में ईडी की टीमों को कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं. इसके साथ ही संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, 13 लाख रुपए नकद भी मिले हैं. ईडी ने जैगुआर और एफ पेस जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियां भी इस कार्रवाई में सीज की है. इसके साथ ही अलग-अलग बैंक खातों में 47.66 लाख रुपए और डीमेट अकाउंट में 12.80 लाख रुपए भी फ्रीज किए गए हैं. इसे भी पढ़ें: वीआईपी नंबर घोटाला: ईडी ने मांगा रिकॉर्ड, मंत्री बोले- पहले से चल रही गड़बड़ी, हमने पकड़ा