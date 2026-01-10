नर्मदापुरम में ईडी का एक्शन, रेत कंपनी के कर्मचारी के घर पर देर रात तक चली कार्रवाई
पांच सदस्यीय प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार अलसुबह की कारवाई. बैंकों के लेनदेन, पासबुक, सहित अन्य दस्तावेजों की जांच.
नर्मदापुरम: नर्मदापुरम के मालाखेड़ी रोड स्थित मंगलमय कॉलोनी में रेत कंपनी में काम करने वाले एक शख्स के घर पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने कार्रवाई की. 5 सदस्य टीम की सुबह से देर रात तक इस कारवाई की जानकारी आस पड़ोस वालों को भी नहीं लगी. ईडी की टीम ने बैंकों के लेनदेन, पासबुक, सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की. देर रात तक कार्रवाई करने के बाद ईडी की पांच सदस्य टीम कार मे बैठकर रवाना हो गई.
ईडी की टीम ने रेत कंपनी के कर्मचारी के मोबाइल फोन एवं अन्य दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया. कार्रवाई के दौरान घर के सदस्यों को बाहर जाने नहीं दिया, न ही बाहर से आने वाले लोगों को भी घर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. देर रात तक घर के बाहर बंदूक लेकर सुरक्षा कर्मी तैनात रहे जो किसी को भी आसपास घूमने तक नहीं दे रहे थे.
वहीं रेत कंपनी के कर्मचारी के अनुसार वह करीब 22 सालों से रेत से जुड़ी कंपनियों में काम करते आ रहे हैं. वह वर्तमान में पावर मेक कंपनी में रेत नाके पर काम कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें करीब 15 हजार रुपए की सैलरी मिल रही है. इससे पहले वह आरकेटीसी कंपनी में काम कर रहे थे.
रेत का अवैध खनन करती मिली पनडुब्बी को जलाकर किया खाक
शिवपुरी: खनिज विभाग के अधिकारियों ने करैरा के दबरासानी में गुरुवार शाम रेत के अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए वहां एक पनडुब्बी को जलाकर नष्ट कर दिया. इसके अलावा वहां से रेत का अवैध स्टाक भी जब्त किया गया है. खास बात यह है कि रेत के अवैध खनन पर होने वाली इस कार्रवाई की सूचना पहले से ही माफियाओं को लग गई, जिसके चलते माफिया अपने डंपरों को लेकर भागने में सफल रहे.
रेत माफिया पनडुब्बी को नदी से निकालने का प्रयास कर रहे थे, इसी दौरान टीम के पहुंचने पर वे वहां से भाग खड़े हुए. पनडुब्बी स्थल के पास ही रेत के दो ढेर लगभग 100 घन मीटर एवं 60 घन मीटर कुल 160 घन मीटर खनिज रेत को जब्त किया गया. मामले में प्रभारी खनिज निरीक्षक सोनू श्रीवास ने बताया कि अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानून कारवाई की जाएगी.