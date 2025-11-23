ETV Bharat / state

ईडी द्वारा 44 ठिकानों पर कार्रवाई, 14.5 करोड़ कैश सहित भारी मात्रा में गहने बरामद

अवैध कोयला तस्करी को लेकर ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर कार्रवाई की.

ईडी की कार्रवाई में बरामद कैश रकम (सौ. प्रवर्तन निदेशालय)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 23, 2025 at 7:11 AM IST

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची और कोलकाता ईडी जोनल ऑफिस के द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई के तहत झारखंड और पश्चिम बंगाल में 44 ठिकानों पर छापेमारी की गई. इस कार्रवाई की समग्र जानकारी ईडी के द्वारा प्रेस रिलीज जारी करके दी गयी है.

ईडी की टीम ने धनबाद में बड़े कोयला कारोबारी अनिल गोयल, बीसीसीएल के आटसोर्सिंग के संचालक लालबाबू सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह, संजय खेमका और दुमका में अमर मंडल के यहां छापेमारी की. जिसमें झारखंड और बंगाल से करोड़ो रुपये कैश के साथ साथ कई डिजिटल एविडेन्स और करोड़ों के गहने बरामद किए गए हैं.

ईडी की कार्रवाई में बरामद गहने (सौ. प्रवर्तन निदेशालय)

ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी जानकारी

शुक्रवार को हुए झारखंड-बंगाल में बड़ी कार्रवाई को लेकर ईडी के तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर पूरे मामले की जानकारी दी गई है. जारी रिलीज में बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 की धारा 17 के तहत 44 ठिकानों पर 21 नवंबर को व्यापक और समन्वित तलाशी अभियान चलाया गया.

यह कार्रवाई अवैध कोयला खनन, परिवहन, भंडारण और बिक्री से संबंधित बड़ी मात्रा में अवैध कमाई के संबंध में की गई. तलाशी के दौरान लगभग 14.5 करोड़ रुपये की नकदी, साथ ही बड़ी मात्रा में सोना/चांदी और गहने बरामद किए गए. इस दौरान संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, बैंक खातों की जानकारी सहित कई सबूत मिले, जो इन अपराधों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित थे.

ED द्वारा जारी प्रेस रिलीज की कॉपी (सौ. प्रवर्तन निदेशालय)

झारखंड में 20 ठिकाने धनबाद और दुमका में हैं, जो मुख्य रूप से लाल बहादुर सिंह, अनिल गोयल, संजय खेमका, अमर मोंडल और उनके सहयोगियों/सम्बंधित व्यक्तियों से जुड़े हैं. पश्चिम बंगाल में 24 ठिकाने दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता में हैं. पश्चिम बंगाल में हुई तलाशी में कई रिहायशी परिसरों, कार्यालयों, अवैध नकद संग्रहण केंद्रों और कोयला संयंत्रों को शामिल किया गया. इन जगहों का संबंध संजय खेमका, अमर मोंडल, कृष्णा मुरारि कयाल, युधिष्ठिर बोस, राज किशोर यादव, लोकेश सिंह, चिनमय मंडल, निताद राणा मंडल से है.

प्रवर्तन निदेशालय के 100 से अधिक अधिकारी इन तलाशी में शामिल थे, जिनके साथ सीआरपीएफ भी थी. यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल और झारखंड पुलिस द्वारा दायर कई एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिनमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल-झारखंड सीमा पर संचालित अवैध कोयला खनन के गिरोह के संबंध में जानकारी थी.

प्रवर्तन निदेशालय को बिना सूचित किए अवैध नकद संग्रहण के कई स्थानों का पता चला और यह तलाशी बड़े पैमाने पर अवैध वित्तीय संचालन के प्रमाण जुटाने के उद्देश्य से की गई. इस दौरान मिली जानकारी से अवैध गतिविधियों के नेटवर्क और इस मामले में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिली है. तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, कीमती धातुओं, सम्पत्ति अभिलेख, बही खातों, रजिस्टरों आदि को जब्त किया गया है.

चार ईसीआईआर दर्ज शुरू हुई कार्रवाई

ईडी ने कोयला और बालू तस्करी के अलग अलग मामले में दर्ज पूर्व के कांडों को जोड़कर चार ईसीआईआर दर्ज किए गए हैं. इन चार अलग अलग ईसीआईआर में अनिल गोयल, लालबाबू सिंह, संजय खेमका और अमर मंडल आरोपी हैं. ईडी से मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान अमर मंडल के यहां से 80 लाख और अनिल गोयल के यहां से 80 लाख से अधिक नकदी मिली है. रांची ईडी ने कुल 2.20 करोड़ नकदी बरामद की है.

सभी कोयला कारोबारियों के एकाउंटेंट व कर्मियों के घरों में भी छानबीन की जा रही है. झारखंड के अलावा बंगाल के दुर्गापुर, हावड़ा, कोलकाता और पुरुलिया में भी अलग-अलग कारोबारियों की जांच ईडी जांच कर रही है. बंगाल के कोयला कारोबारियों के इंटर स्टेट लिंक की बात सामने आयी है.

