ED ने 1,986 करोड़ की 37 संपत्तियां अटैच की, PACL मामले में जयपुर और लुधियाना में की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय ( ईटीवी भारत. )

जयपुर : पीएसीएल लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,986.48 करोड़ रुपए की 37 संपत्तियों को अटैच किया है. ईडी के दिल्ली जोनल ऑफिस-2 ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत राजस्थान के जयपुर और पंजाब के लुधियाना में यह कार्रवाई की है. ईडी पीएसीएल और उसकी सहयोगी कंपनियों पर लगे बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रही है. ईडी ने इस मामले में 19 फरवरी 2014 को सीबीआई में दर्ज एक मुकदमे के आधार पर दर्ज एक मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलु से जांच में जुटी है. 60 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम इकट्ठा की : ईडी की ओर से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि पड़ताल में सामने आया है कि पीएसीएल और उसकी सहयोगी इकाइयों ने अवैध रूप से साझा निवेश योजनाओं का संचालन किया. इसमें 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम देशभर से इकट्ठा की गई. मुख्य रूप से कृषि भूमि के रूपांतरण, बिक्री और विकास के नाम पर यह खेल किया गया. पड़ताल में सामने आया है कि निवेशकों को भ्रामक दस्तावेजों से निवेश का झांसा देकर फर्जी नकदी और इन्स्टॉलमेंट में रकम ली गई.