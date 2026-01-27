ETV Bharat / state

ED ने 1,986 करोड़ की 37 संपत्तियां अटैच की, PACL मामले में जयपुर और लुधियाना में की कार्रवाई

पीएसीएल लिमिटेड की निवेश योजनाओं में आर्थिक धोखाधड़ी पर एजेंसी कस रही है शिकंजा.

प्रवर्तन निदेशालय
प्रवर्तन निदेशालय (ईटीवी भारत.)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 11:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : पीएसीएल लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,986.48 करोड़ रुपए की 37 संपत्तियों को अटैच किया है. ईडी के दिल्ली जोनल ऑफिस-2 ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत राजस्थान के जयपुर और पंजाब के लुधियाना में यह कार्रवाई की है. ईडी पीएसीएल और उसकी सहयोगी कंपनियों पर लगे बड़े पैमाने पर आर्थिक धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर रही है. ईडी ने इस मामले में 19 फरवरी 2014 को सीबीआई में दर्ज एक मुकदमे के आधार पर दर्ज एक मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलु से जांच में जुटी है.

60 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम इकट्ठा की : ईडी की ओर से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि पड़ताल में सामने आया है कि पीएसीएल और उसकी सहयोगी इकाइयों ने अवैध रूप से साझा निवेश योजनाओं का संचालन किया. इसमें 60 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम देशभर से इकट्ठा की गई. मुख्य रूप से कृषि भूमि के रूपांतरण, बिक्री और विकास के नाम पर यह खेल किया गया. पड़ताल में सामने आया है कि निवेशकों को भ्रामक दस्तावेजों से निवेश का झांसा देकर फर्जी नकदी और इन्स्टॉलमेंट में रकम ली गई.

पढ़ें. ED व CBI अधिकारी बन पीड़ित को किया डिजिटल अरेस्ट, शातिर आरोपी पानीपत से गिरफ्तार

झांसे में लेकर रकम जुटाई, जमीन नहीं दी : ज्यादातर मामलों में एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेजों के सहारे लोगों को झांसे में लिया गया, जबकि उन्हें दावे के मुताबिक कोई जमीन हस्तांतरित नहीं की गई. जांच के अनुसार, निवेशकों को करीब 48 हजार करोड़ रुपए का भुगतान करना अभी बाकी है. इन मामलों में सहयोगी इकाइयों की सहायता से जमीनों की खरीद-फरोख्त धोखाधड़ी की गई और गैर वाजिब फायदा उठाया गया.

निवेशकों के पैसे से खुद के नाम खरीदी संपत्तियां : पड़ताल में यह भी सामने आया है कि निवेशकों से जो रकम जुटाई गई. उसे सहयोगी इकाइयों के जरिए घुमाकर आखिर में दिवंगत निर्मल सिंह, उनके परिजनों और पीएसीएल की सहयोगी इकाइयों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है. इस रकम का उपयोग उनके नाम अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया. इस बयान में कहा गया है कि जांच की कड़ी में दिवंगत निर्मल सिंह की पत्नी प्रेम कौर, बेटी बरिंदर कौर, सुखविंदर कौर, दामाद गुरप्रताप और निकटतम रहे प्रतीक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया.

अब तक 7,889 करोड़ की संपत्ति जब्त : इस संबंध में ईडी ने 2018 में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेन फाइल की और दो पूरक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंस 2022 और 2025 में भी फाइल की गई. इन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है. इस बयान में बताया गया है कि ईडी इस मामले में अब तक देश में और देश के बाहर 7,589 अचल संपत्तियों को अटैच कर चुकी है.

TAGGED:

ED ACTION IN JAIPUR AND LUDHIANA
ED ACTION IN PACL CASE
निवेश योजनाओं में आर्थिक धोखाधड़ी
ED ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.