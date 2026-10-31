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DMF घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, सतपाल सिंह छाबड़ा समेत 16 नए आरोपी, 50 फीसदी तक बांटा गया कमीशन

DMF घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : ED ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम' के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है. 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के तहत 29 अक्टूबर 2026 को एक 'प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर' जारी कर लगभग 31.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है.







ACB और EOW की FIR भी की गई शामिल

ED ने 30 अक्टूबर 2026 को रायपुर की विशेष अदालत (PMLA) में सतपाल सिंह छाबड़ा, मंदीप चावला और 15 अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के आरोप में एक 'सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट' भी दायर की है. ED की जांच में छत्तीसगढ़ पुलिस कांकेर और रायपुर के ACB/EOW की दर्ज की गई FIR को भी ECIR में शामिल कर लिया गया.





DMF फंड का किया गया दुरुपयोग



ED की जांच से पता चला है कि DMF जिसका उद्देश्य खनन से प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों का कल्याण और विकास करना था. सरकारी कर्मचारियों और एजेंट्स और बिचौलियों के एक संगठित सिंडिकेट ने सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग किया . इस सिंडिकेट ने DMFT फंड के आवंटन और उपयोग में हेरफेर की. उन्होंने ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जिनमें खरीद की लागत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था. इस दौरान भारी मात्रा में अवैध कमीशन का भुगतान किया गया था.

कैसे किया घोटाला ?