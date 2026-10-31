DMF घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, सतपाल सिंह छाबड़ा समेत 16 नए आरोपी, 50 फीसदी तक बांटा गया कमीशन
ED ने PMLA के तहत DMF फंड घोटाला मामले में 16 नए आरोपी बनाए हैं.साथ ही करोड़ों की संपत्ति अटैच की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 5:32 PM IST
रायपुर : ED ने छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम' के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी DMF घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है. 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के तहत 29 अक्टूबर 2026 को एक 'प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर' जारी कर लगभग 31.70 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है.
ACB और EOW की FIR भी की गई शामिल
ED ने 30 अक्टूबर 2026 को रायपुर की विशेष अदालत (PMLA) में सतपाल सिंह छाबड़ा, मंदीप चावला और 15 अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के आरोप में एक 'सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट' भी दायर की है. ED की जांच में छत्तीसगढ़ पुलिस कांकेर और रायपुर के ACB/EOW की दर्ज की गई FIR को भी ECIR में शामिल कर लिया गया.
DMF फंड का किया गया दुरुपयोग
ED की जांच से पता चला है कि DMF जिसका उद्देश्य खनन से प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों का कल्याण और विकास करना था. सरकारी कर्मचारियों और एजेंट्स और बिचौलियों के एक संगठित सिंडिकेट ने सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग किया . इस सिंडिकेट ने DMFT फंड के आवंटन और उपयोग में हेरफेर की. उन्होंने ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जिनमें खरीद की लागत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था. इस दौरान भारी मात्रा में अवैध कमीशन का भुगतान किया गया था.
कैसे किया घोटाला ?
ED की जांच से पता चला है कि एजेंट्स ने रेट कॉन्ट्रैक्ट होल्डर कंपनियों को जारी किए गए परचेज ऑर्डर की कुल वैल्यू का 25% से 50% तक कमीशन वसूला. इस कमीशन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों को दिया गया. ताकि DMF फंड का आवंटन हो सके. परचेज ऑर्डर जारी किए जा सकें. पेमेंट का भुगतान हो सके. यह कमीशन नकद और बैंकिंग चैनलों, दोनों तरह से लिया गया. बाद में इसे कई अलग-अलग कंपनियों और खातों के जरिए घुमाया (लेयरिंग की) गया. जांच में यह भी सामने आया कि एजेंट्स बिचौलियों ने DMF के अलावा अन्य फंडों से 'बीज निगम' के जरिए की गई खरीद में भी इसी तरह का कमीशन वसूला.
सतपाल सिंह छाबड़ा की भूमिका
आगे की जांच से पता चला है कि सतपाल सिंह छाबड़ा इस सिंडिकेट के मुख्य बिचौलियों और फाइनेंशियल कोऑर्डिनेटर में से एक थे. उन्होंने चुनिंदा वेंडरों को सप्लाई से जुड़े काम दिलाने. परचेज ऑर्डर जारी करवाने. पेमेंट का भुगतान करवाने और अवैध कमीशन वसूलने और बांटने में मदद की. उन्हें ED ने 01 सितम्बर 2026 को PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया.
ED की कार्रवाई में अफसर भी गिरफ्तार
ED की जांच में आरोपियों से जुड़ी 'अपराध से प्राप्त कमाई' (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) की रकम लगभग 35 करोड़ रुपये आंकी गई है. जिसके बदले में लगभग 31.70 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. इस मामले में अब तक IAS अधिकारी रानू साहू सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. लगभग 50 करोड़ रुपये की 'अपराध से प्राप्त कमाई' को जब्त किया गया है. DMF फंड के दुरुपयोग, अवैध कमीशन की वसूली, बंटवारे और अपराध से प्राप्त कमाई को ठिकाने लगाने (मनी लॉन्ड्रिंग) में शामिल सरकारी कर्मचारियों और अन्य एजेंटों और बिचौलियों की भूमिका की जांच अभी चल रही है.
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