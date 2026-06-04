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भारतमाला मुआवजा घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, करोड़ों के फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

भारतमाला मुआवजा स्कैम केस में ईडी ने गुरुवार को सख्त एक्शन लिया है. आरोपी जय प्रकाश गांधी गिरफ्तार कर लिया गया है.

ED Raids in Raipur
रायपुर में ईडी का छापा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 4, 2026 at 10:07 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित भारतमाला परियोजना जमीन अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर जिले के अभनपुर निवासी जय प्रकाश गांधी को ईडी ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे में करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा कर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया. ईडी की जांच में सामने आया है कि सुनियोजित तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री और टुकड़े कर नियमों का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपये का अतिरिक्त मुआवजा हासिल किया गया.

ईडी के शिकंजे में मुख्य आरोपी

प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई करते हुए जय प्रकाश गांधी को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण मुआवजे में बड़े पैमाने पर अनियमितता और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं.

रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ा केस

यह पूरा मामला केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना से जुड़ा हुआ है. इसके तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण हुआ था. आरोप है कि अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के वितरण में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपये का फर्जी भुगतान कराया गया.

मुआवजे के लिए जमीन के किए गए छोटे-छोटे टुकड़े

ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि जय प्रकाश गांधी ने अपने परिजनों और कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर हाईवे के लिए अधिसूचित क्षेत्र में जमीन खरीदी थी. इसके बाद उस जमीन को 500 वर्ग मीटर से कम के कई छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा गया. जांच एजेंसियों का मानना है कि यह पूरा खेल अधिक मुआवजा पाने के उद्देश्य से रचा गया था.

एनएचएआई के मुआवजा नियमों के कथित दुरुपयोग का आरोप

जांच में यह भी सामने आया है कि जमीन के कृत्रिम विभाजन के जरिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की मुआवजा नीति का फायदा उठाया गया. छोटे भूखंडों के आधार पर अलग-अलग दावे प्रस्तुत कर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त किया गया, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ.

9.83 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच तेज

एसीबी, ईओडब्ल्यू और ईडी की संयुक्त जांच में अब तक करीब 9.83 करोड़ रुपये के मुआवजा घोटाले की बात सामने आई है. एजेंसियां इस मामले में अन्य लाभार्थियों, बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं.

कई और गिरफ्तारियां संभव

ईडी सूत्रों के मुताबिक मनी ट्रेल और बैंक लेनदेन की जांच जारी है. जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि घोटाले से अर्जित राशि किन-किन लोगों तक पहुंची और उसका इस्तेमाल कहां किया गया. ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां तथा बड़ी कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है. भारतमाला परियोजना जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट में मुआवजा वितरण के नाम पर करोड़ों रुपये के कथित फर्जीवाड़े ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबकी नजर ईडी की अगली कार्रवाई पर है कि इस घोटाले में और कौन-कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं.

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