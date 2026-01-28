एपेक्सा समूह धोखाधड़ी मामले में ईडी का एक्शन, 15.97 करोड़ की 37 अचल संपत्तियां अटैच

ETV Bharat / state

वहीं, एपेक्सा समूह से संबंधित एक बैंक खाता भी सीज किया गया है. जिसमें करीब 1.50 करोड़ रुपए हैं. राजस्थान पुलिस द्वारा मुरली मनोहर नामदेव और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज अलग-अलग एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी. जिसमें एपेक्सा समूह पर बड़ी संख्या में निवेशकों से 194.76 करोड़ रुपए इकठ्ठा करने का आरोप है. ईडी की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है.

जयपुर: एपेक्सा समूह द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई करते हुए 37 संपत्तियों को अटैच किया है. इन संपत्तियों की कीमत करीब 15.97 करोड़ रुपए है. यह संपत्तियां मुरली मनोहर नामदेव, दुर्गाशंकर मेरोठा, अनिल कुमार, गिरिराज नायक, शोभारानी और अन्य के नाम है. ईडी ने बूंदी, बारां और कोटा में इन आवासीय और कृषि संपत्तियों को अटैच किया है.

मोटे मुनाफे का लालच देकर फंसाया: जांच में सामने आया है कि मुरली मनोहर नामदेव ने अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत कर एपेक्सा समूह के बैनर पर धोखाधड़ी की साजिश रची. इसमें लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर फंसाया गया. पड़ताल में सामने आया कि इन्होंने जितने बड़े वादे और दावे किए, उन्हें पूरा करने का कोई विश्वसनीय आधार और वैध वित्तीय समर्थन नहीं था. निवेशकों को कम समय में बड़े मुनाफे का झांसा दिया गया. लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए कोई व्यावहारिक तंत्र नहीं था.

निवेशकों ने रकम मांगी तो लौटा नहीं पाए: जांच में सामने आया कि साल 2012 से 2020 के बीच आरोपियों ने निवेशकों को नाममात्र का मुनाफा देकर निवेश करवाते रहे. उन्होंने मुनाफे की रकम का भुगतान करने के बजाए इसे फिर से निवेश करवाने के लिए प्रेरित किया और बड़े मुनाफे का झांसा दिया. इस बीच आरोपी अन्य लोगों को भी झांसा देकर अपने समूह में धन इकठ्ठा करते रहे.

प्रॉपर्टी खरीदी, नए उद्यम लगाए: इस बीच कोविड-19 महामारी के दौरान बड़ी संख्या में निवेशक अपनी मूल रकम और मुनाफे की रकम वापस मांगने लगे. उस समय आरोपी निवेशकों को उनकी रकम लौटने में विफल रहे. जिसके कारण लोगों का भरोसा उठ गया और निवेशकों ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए. पड़ताल में सामने आया है कि निवेशकों से मिली रकम का इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने और नए व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने में किया गया. जिसका उद्देश्य निवेशकों के फायदे की बजाए आरोपियों और सहयोगियों की वित्तीय महत्वाकांक्षा को पूरा करना था.