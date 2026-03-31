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पेयजल घोटाला मामलाः 23 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में ED की कार्रवाई, संतोष समेत तीन पर चार्जशीट

पेयजल घोटाला मामले में 23 करोड़ की फर्जी निकासी को लेकर ईडी ने कार्रवाई की है.

Enforcement Directorate
प्रवर्तन निदेशालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 31, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
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रांची: झारखंड के बहुचर्चित पेयजल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है. 23 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी से जुड़े इस मामले में ईडी ने मास्टरमाइंड संतोष कुमार, उसकी पत्नी ललिता सिन्हा और उसकी कंपनी रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शन को आरोपी बनाया है.

कई जगहों पर हुई थी छापेमारी

ईडी ने रांची के सदर थाना में दर्ज केस के आधार पर ईसीआईआर संख्या 4/24 दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. इससे पहले अक्टूबर 2024 में ईडी ने इस मामले में तत्कालीन सचिव, मंत्री के करीबी लोगों और विभाग के कई इंजीनियरों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रांची प्रमंडल और जल जीवन मिशन के कार्यों में भारी अनियमितता सामने आई थी. जांच में पाया गया है कि विभागीय अधिकारियों और इंजीनियरों की मिलीभगत से 72 चेक के जरिए करीब 23 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी की गई. इस मामले में रांची के सदर थाना में कांड संख्या 562/2023 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद कैशियर संतोष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

मनी ट्रेल से खुला राज

जांच के दौरान ईडी को पता चला कि घोटाले की रकम को संतोष कुमार ने अपनी पत्नी ललिता सिन्हा के खातों और अपनी ही बनाई कंपनी रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शन के खाते में ट्रांसफर किए गए. संतोष कुमार, खुद इस कंपनी के निदेशक है. इससे पहले रांची पुलिस ने संतोष कुमार के सुखदेवनगर स्थित ससुराल और अन्य ठिकानों से 50.98 लाख रुपये नकद बरामद किए थे.

ED की रडार पर कई लोग

मामले में विभागीय अफसरों और इंजीनियरों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. इसके साथ ही टेंडर आवंटन में कमीशनखोरी को लेकर भी कई लोग ईडी की रडार पर हैं.

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