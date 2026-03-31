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पेयजल घोटाला मामलाः 23 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में ED की कार्रवाई, संतोष समेत तीन पर चार्जशीट

रांची: झारखंड के बहुचर्चित पेयजल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है. 23 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी से जुड़े इस मामले में ईडी ने मास्टरमाइंड संतोष कुमार, उसकी पत्नी ललिता सिन्हा और उसकी कंपनी रॉकड्रिल कंस्ट्रक्शन को आरोपी बनाया है.

कई जगहों पर हुई थी छापेमारी

ईडी ने रांची के सदर थाना में दर्ज केस के आधार पर ईसीआईआर संख्या 4/24 दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. इससे पहले अक्टूबर 2024 में ईडी ने इस मामले में तत्कालीन सचिव, मंत्री के करीबी लोगों और विभाग के कई इंजीनियरों के ठिकानों पर छापेमारी भी की थी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, रांची प्रमंडल और जल जीवन मिशन के कार्यों में भारी अनियमितता सामने आई थी. जांच में पाया गया है कि विभागीय अधिकारियों और इंजीनियरों की मिलीभगत से 72 चेक के जरिए करीब 23 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी की गई. इस मामले में रांची के सदर थाना में कांड संख्या 562/2023 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद कैशियर संतोष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

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