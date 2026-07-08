LEEL इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और प्रमोटर भरतराज पर ईडी का एक्शन, ह्यूस्टन के अलावा देश के आठ राज्यों में संपत्ति अटैच
प्रवर्तन निदेशालय की धनशोधन निवारण कानून के तहत कार्रवाई, जांच में कई वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा.
Published : July 8, 2026 at 9:57 AM IST
जयपुर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जयपुर जोनल यूनिट ने धनशोधन निवारण कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मैसर्स LEEL इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (मैसर्स Lloyed इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड) की 112.90 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है. इनमें 22 चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं. कंपनी के मुख्य प्रमोटर भरत राज पुंज और अन्य हैं.
ईडी ने जो संपत्तियां अटैच की हैं, उनमें दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में जमीन, इंडस्ट्रियल प्लॉट और आवासीय भूखंड शामिल हैं. इसके साथ ही ह्यूस्टन (यूएसए) में स्थित एक आवासीय संपत्ति बैंक खाते, फिक्स्ड डिपोजिट और म्युचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को भी अटैच किया गया है. जांच में सामने आया कि यह संपत्तियां कंपनी के प्रमोटर्स के स्वामित्व में थी और शैल कंपनियों के जरिए इन्हें अपने नाम करवाया गया था.
ED, Jaipur Zonal Office has provisionally attached 22 movable and immovable properties worth approximately Rs. 112.90 Crore in the form of land, industrial plots, residential properties situated in Delhi, Uttarakhand, Gujarat, Madhya Pradesh, Telangana, Goa, Maharashtra and Tamil… pic.twitter.com/bKDJ9Alded— ED (@dir_ed) July 7, 2026
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CBI की एफआईआर के आधार पर जांच : ईडी की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, सीबीआई, दिल्ली में दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने धनशोधन निवारण कानून के तहत जांच शुरू की. सीबीआई ने यह एफआईआर आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मैसर्स LEEL इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, प्रमोटर भरतराज पुंज और कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की थी. प्राथमिकी और सीबीआई की ओर से दायर की गई चार्जशीट से पता चला कि कंपनी के प्रमोटर और प्रमुख प्रबंधकिय कार्मिकों ने बैंकों के एक सिंडिकेट को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश की. इसके तहत झूठे और मनगढंत वित्तीय विवरण पेश किया गया. इससे एसबीआई और आईडीबीआई बैंक को 376 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ.
वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर कर रची साजिश : पीएमएलए के तहत ईडी की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करके बैंक फंड को साइफन करने की साजिश रची. कंपनी की लेखा पुस्तिकाओं में परिसंपत्तियों, इन्वेंट्री और प्राप्तियों के मूल्यों को बढ़ाकर गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे बैंक ऋण सुविधाओं का फायदा उठाया जा सके. जांच में यह भी सामने आया है कि वितरित धन को भारत के भीतर प्रमोटर नियंत्रित और संबंद्ध कंपनियों के नेटवर्क के जरिए रूट किया गया.
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निवेश और लोन के रूप में किया ट्रांसफर : साथ ही निवेश और लोन के रूप में सहायक विदेशी कंपनियों को भी ट्रांसफर किया गया. जांच में सामने आया है कि अपराध की आय को छिपाने के लिए विदेशी संस्थाओं का उपयोग किया गया और एक प्लान के तहत बड़ी धनराशि अचल संपत्ति के रूप में कंपनियों और प्रमोटर परिवार के सदस्यों के पास गई. इनमें से कई संपत्तियों को बाद में बेच दिया गया. संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग प्रमोटर परिवार के व्यक्तिगत उपयोग में किया गया. इनमें भरतराज पुंज की मां रेणू पुंज भी शामिल है.
धनराशि देश से बाहर की गई रूट : जांच में यह भी सामने आया है कि विनियोजित धन का एक बड़ा हिस्सा सहायक विदेशी कंपनियों की संरचना के माध्यम से देश से बाहर रूट किया गया, जिस पर भरतराज पुंज का नियंत्रण था. इसी के क्रम में अमेरिका के टेक्सास स्थित आवासीय संपत्ति को भी अटैच किया गया, जो भरतराज पुंज और पत्नी पूजा पुंज के संयुक्त स्वामित्व में है. यह संपत्ति भरत से बाहर रखे गए अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करती है.