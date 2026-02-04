पूर्व विधायक बलजीत यादव ईडी का शिकंजा, विधायक कोष से घटिया खेल सामग्री की आपूर्ति व घोटाले का आरोप
ईडी ने साल 2025 में 24 जनवरी को बलजीत यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी.
Published : February 4, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : February 4, 2026 at 12:07 PM IST
जयपुर : विधायक कोष से स्कूलों में खेल सामग्री मुहैया करवाने में घोटाले के एक पुराने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव को हिरासत में लिया है. उन्हें शाहजहांपुर से हिरासत में लिया है. हालांकि, इस संबंध में ईडी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. पूर्व विधायक बलजीत यादव को ईडी बुधवार को पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत में पेश करेगी. ईडी उन्हें रिमांड पर ले सकती है.
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इस मामले में कहा कि ये खबर सुनकर हंसी आई. वही व्यक्ति जो ऊपर से दिखावा करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे. काले कपड़े पहनकर राजस्थान की जनता को गुमराह करने की प्रयास किया, उसी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि में किस तरीके का घोटाला किया है और उसका पर्दाफाश हुआ. हमारी सरकार भ्रष्टाचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो.
पढ़ें. बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव पर ED का शिकंजा, जयपुर-दौसा सहित चार शहरों में 10 ठिकानों पर छापेमारी
बलजीत यादव 2018 से 2023 तक बहरोड़ से निर्दलीय विधायक रहे हैं. उन पर विधायक कोष से स्कूलों में खेल सामग्री मुहैया करवाने में गड़बड़ी और घोटाले के आरोप हैं. इस संबंध में ईडी ने साल 2025 में 24 जनवरी को बलजीत यादव के ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी में ईडी ने घोटाले से जुड़े कई अहम सबूत हाथ लगने की बात कही थी. अब करीब एक साल बाद इस मामले में बलजीत यादव को ईडी ने हिरासत में लिया है.
पढ़ें. निर्दलीय विधायक ने काले कपड़े पहन लगाई दौड़, कहा- अपने वादे से मुकर गए सीएम
एक साल पहले हुई थी छापेमारी : बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कसते हुए जयपुर, अलवर, बहरोड़ और दौसा में उनके दस ठिकानों पर 24 जनवरी 2025 को छापेमारी की थी. जयपुर में अजमेर रोड पर ज्ञान विहार स्थित बलजीत यादव के घर के साथ ही अन्य ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी. बलजीत यादव पर विधायक रहते विधायक कोष में अनियमितता और घटिया खेल सामग्री की आपूर्ति का आरोप है. इस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भी पूर्व विधायक बलजीत यादव सहित आठ लोगों पर केस दर्ज किया था. इसी मामले में ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत केस दर्ज कर छापेमारी की थी.
पढ़ें. पूर्व MLA बलजीत यादव के ठिकानों से ईडी ने जब्त किए 31 लाख कैश, गहने व कई संदिग्ध दस्तावेज
एसीबी में भी दर्ज हुआ था मुकदमा : बहरोड़ के पूर्व विधायक बलजीत यादव और सात अधिकारियों के खिलाफ एसीबी ने जयपुर में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था. बलजीत यादव के खिलाफ विधायक कोष से स्कूलों में सप्लाई की गई खेल सामग्री में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस नेता संजय यादव ने 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में आरोप था कि बलजीत यादव के विधायक रहते विधायक कोटे से सरकारी स्कूलों में घटिया खेल सामग्री की आपूर्ति की गई थी. इस शिकायत के आधार पर एसीबी ने भी मुकदमा दर्ज किया था. इसी के आधार पर ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत जांच की और मुकदमा दर्ज किया था.