वित्तीय संकट के दौर में बिहार.. वेतन पर भी लटक सकती है तलवार! क्या है जानकारों की राय?

"वित्तीय स्थिति चिंताजनक तो है. बजट के आकार को देखकर नई योजनाओं का पूरा होना असंभव दिखता है. सरकार को फेज वाइज योजना को लागू करना होगा. 10 या 15% हर साल कवर किया जा सकता है."- डॉ. विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

2 लाख देने की योजना दूर की कौड़ी: अर्थशास्त्री डॉ. विद्यार्थी विकास का कहना है किसरकार ने एक करोड़ 56 लाख लोगों को ₹10000 स्वावलंबी होने और रोजगार के लिए दिया. भविष्य में 1 लाख 90 हजार देने का वायदा किया गया. सरकार ने इस योजना के तहत कुल मिलाकर पहले चरण में 15600 करोड़ रुपये दिए लेकिन अगर एक लाख 90000 रुपये बाकी के रकम इतनी ही लोगों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिए जाएंगे तो सरकार को 2 लाख 96 हजार करोड़ देने होंगे.

हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल: इसके अलावे सरकार ने हर ब्लॉक में कॉलेज खोलने की प्रतिबद्धता दोहराई है. सरकार की यह भी योजना है कि हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाए. राज्य के अंदर पांच नए एक्सप्रेसवे को भी स्वीकृति दी गई है. वर्ल्ड क्लास टूरिज्म सेंटर को डेवलप करने का वायदा भी किया गया है. हेल्थ फैसिलिटी हर दरवाजे तक पहुंचे यह भी नीति सरकार बना रही है.

बिहार का ग्रोथ रेट 14.9% रहा: 2025-26 में बिहार सरकार की ओर से 347000 करोड़ के बजट पेश किए गए. राज्य का ग्रोथ रेट 14.9% बताया गया. इसके साथ ही 2025 से 2030 के बीच बिहार का प्रति व्यक्ति आय दोगुना हो या लक्ष्य निर्धारित किया गया. जाति का जनगणना के दौरान सरकार ने 94 लाख परिवार को चिन्हित किया था जिन्हें आर्थिक सहयोग देखकर संबल बनाना था.

नॉन प्लान मद में भारी भरकम खर्च: वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 2026-27 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 122.589 करोड़ है, जो चालू वर्ष से 5405.42 करोड़ अधिक है. वर्ष 2026-27 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और कर्ज अदायगी पर 1,79,327.46 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. इसमे वेतन पर 96,128.50 करोड़ रुपये, पेंशन पर 35,170.48 करोड़ रुपये, ब्याज भुगतान पर 25,363.87 करोड़ रुपये और कर्ज वापसी पर 22,664.83 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है.

बिहार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज: बिहार पर 4.03 लाख करोड़ का कर्ज बोझ है. मतलब साफ है कि हमारा बजट का आकार जितना है, उससे अधिक राज्य के ऊपर कर्ज है. सरकार को कर्ज पर मोटा सूद का रकम चकना पड़ता है. बजट का 7.30% हिस्सा सूद अदायगी में चला जाता है. सरकार को सूद अदायगी में कुल 25363.67 करोड़ देने पड़ते हैं.

योजनाओं की अतिरिक्त बोझ ने सरकार की चिंता बढ़ाई (ETV Bharat)

औसत व्यक्ति हर महीने कमाता है 7000: प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार चिंताजनक दौरर से गुजर रहा है और सरकार अगले 5 साल के दौरान प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना चाहती है. 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की औसत मासिक आय ₹7,209 है. मतलब बिहार का औसत व्यक्ति हर महीने 7209 रुपये कमाता है. अगर पटना जिले की बात कर लें तो औसतन पटना के लोग 12083 रुपये हर महीना कमाते हैं. पटना जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे टॉप पर है. सबसे निचले स्थान पर शिवहर है, जहां लोग हर महीने औसतन ₹2000 कमाते हैं.

प्रति व्यक्ति कर्ज 27000 रुपये के ऊपर: बिहार के वित्त मंत्री द्वारा 3 फरवरी 2026 को पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट आंकड़ों के अनुसार, राज्य पर कर्ज और प्रति व्यक्ति कर्ज भी बढ़ता जा रहा है. ​राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा लगभग ₹27,000 से ₹29,000 के बीच रहने का अनुमान है.

वेतन और पेंशन सरकार के लिए बड़ी चुनौती: बिहार में लगभग 9.5 लाख कर्मचारी हैं. पिछले दो वर्षों में हुई करीब 2 लाख नई नियुक्तियां भी शामिल है, जबकि राज्य में कुल स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 16.27 लाख है. जिनमें से कई पद अभी भी रिक्त हैं और उन पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है. वेतन और पेंशन पर खर्च कि अगर बात कर लें तो वेतन मद में कुल 70929 करोड़ रुपये खर्च होने हैं, जबकि पेंशन मद में 35170 करोड़ रुपये खर्च होने हैं.

सरकार को क्या करना चाहिए?: अर्थशास्त्री डॉक्टर विद्यार्थी विकास का कहना है कि सरकार को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. हां वित्तीय अनुशासन बरतना जरूरी है. नॉन प्लान मद के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि है लेकिन प्लान मद में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण को छोड़कर बाकी के विभाग में कमी करने की जरूरत है. इसके साथ ही राज्य को अपने स्रोतों से आय का साधन बढ़ाना होगा.

आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने 347590 करोड़ का बजट पेश किया है. राज्य सरकार को केंद्र से 261969 करोड़ मिलने वाले हैं, जबकि राज्य सरकार अपने स्रोतों से 75203 करोड़ रुपये इकट्ठा करेगी. इस तरीके से राज्य सरकार के खजाने में 337172 करोड़ रुपये आ जाएगी, बावजूद इसके सरकार को अपने संसाधनों से 10000 करोड़ और जुटाने होंगे.

