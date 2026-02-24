ईटीवी भारत से खास बातचीत में बोले अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल, बजट का आकार बढ़ना विकास के लिए जरूरी
झारखंड के बजट को सराहना मिल रही है. जानिए, क्या कहते हैं जाने माने अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल.
Published : February 24, 2026 at 4:58 PM IST
रांचीः राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए बजट की जाने माने अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल ने सराहना की है. ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में हरिश्वर दयाल ने बजट राशि में की गई वृद्धि को सही बताते हुए इसे विकासोन्मुख बताया है.
अर्थशास्त्री ने कहा कि 9% वृद्धि अच्छी मानी जाएगी क्योंकि जो हमारा आर्थिक विकास दर है उससे ज्यादा हम एचीव कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिजीकल ऑटोनोमी की तरफ बढ रहे हैं वह अच्छी पहल है. इसके बाद अगर बजट की संरचना को देखेंगे तो उसमें विकासीय मदों पर ज्यादा खर्च है रही है. बजट में स्कीम पर ज्यादा खर्च हुआ है जबकि स्थापना पर कम खर्च हो रहा है जो सार्थक पहल है क्योंकि इससे विकास ज्यादा प्रभावित होगा.
बजट में शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष प्रावधान स्वागतयोग्य- हरिश्वर दयाल
ईटीवी भारत से खास बातचीत में अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल कहते हैं कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष प्रावधान स्वागतयोग्य कदम है. उन्होंने कहा कि कैंसर पीड़ितों के लिए हर मेडिकल कॉलेज हास्पिटल में किए गए प्रावधान को लेकर प्री-बजट कंसल्टेशन में चर्चा भी की गई थी. इस बात का भी जिक्र हुआ था कि हमारा और हमारे पड़ोसी राज्य के बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए बाहर जाते हैं. ऐसे में इस सुविधा को यहां पर अगर मुहैया कराया जाय तो ना केवल इस राज्य के बल्कि आसपास के राज्यों को भी फायदा होगा और यह एक मेडिकल हब के रुप में विकसित होगा.
वित्त मंत्री द्वारा राज्य को अपने आंतरिक श्रोतों से आय बढ़ाने पर जोर देने की सराहना करते हुए हरिश्वर दयाल ने कहा कि इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है मिनिरल्स पर सेस बढ़ाने से आय में वृद्धि होना शुरू हो गया है. इसी तरह एक्साइज से राजस्व में वृद्धि हुई है जिससे राज्य को खुद आय वृद्धि हो सके.
बता दें कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारी भरकम बजट पेश की है. यह बजट चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के तुलना में करीब 9% ज्यादा का प्रावधान करते हुए 1,58,560 करोड़ का रखा गया है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व व्यय के लिए 1,20,851.90 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष से 9.2 प्रतिशत अधिक है. पूंजीगत व्यय अंतर्गत गत वर्ष के बजट पर 8.5 प्रतिशत वृद्धि के साथ 37,708.10 करोड़ रुपये का है.
इसे भी पढ़ें- एक बार फिर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया भारी भरकम बजटः शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष फोकस
इसे भी पढ़ें- मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा- गांवों के विकास की दिशा में मजबूत आधार करेगा तैयार
इसे भी पढ़ें- झारखंड बजट पर घमासान: बाबूलाल ने सरकार पर किया तीखा प्रहार तो मंत्री इरफान ने किया बचाव, विधायक सरयू राय ने कही ये बात