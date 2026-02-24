ETV Bharat / state

ईटीवी भारत से खास बातचीत में बोले अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल, बजट का आकार बढ़ना विकास के लिए जरूरी

रांचीः राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए बजट की जाने माने अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल ने सराहना की है. ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में हरिश्वर दयाल ने बजट राशि में की गई वृद्धि को सही बताते हुए इसे विकासोन्मुख बताया है.

अर्थशास्त्री ने कहा कि 9% वृद्धि अच्छी मानी जाएगी क्योंकि जो हमारा आर्थिक विकास दर है उससे ज्यादा हम एचीव कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिजीकल ऑटोनोमी की तरफ बढ रहे हैं वह अच्छी पहल है. इसके बाद अगर बजट की संरचना को देखेंगे तो उसमें विकासीय मदों पर ज्यादा खर्च है रही है. बजट में स्कीम पर ज्यादा खर्च हुआ है जबकि स्थापना पर कम खर्च हो रहा है जो सार्थक पहल है क्योंकि इससे विकास ज्यादा प्रभावित होगा.

झारखंड बजट को लेकर ईटीवी भारत के साथ अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल की खास बातचीत (ETV Bharat)

बजट में शिक्षा स्वास्थ्य पर विशेष प्रावधान स्वागतयोग्य- हरिश्वर दयाल

ईटीवी भारत से खास बातचीत में अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल कहते हैं कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष प्रावधान स्वागतयोग्य कदम है. उन्होंने कहा कि कैंसर पीड़ितों के लिए हर मेडिकल कॉलेज हास्पिटल में किए गए प्रावधान को लेकर प्री-बजट कंसल्टेशन में चर्चा भी की गई थी. इस बात का भी जिक्र हुआ था कि हमारा और हमारे पड़ोसी राज्य के बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए बाहर जाते हैं. ऐसे में इस सुविधा को यहां पर अगर मुहैया कराया जाय तो ना केवल इस राज्य के बल्कि आसपास के राज्यों को भी फायदा होगा और यह एक मेडिकल हब के रुप में विकसित होगा.