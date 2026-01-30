ETV Bharat / state

अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल से खास बातचीत: केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए विशेष पैकेज की मांग, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का स्वागत

एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है. झारखंड के लिए इसमें क्या प्रावधान हो, अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल ने इसपर प्रतिक्रिया दी है.

Published : January 30, 2026 at 6:08 PM IST

रांची: एक फरवरी को केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करेगी. इस बार के बजट में झारखंड के लिए क्या खास होना चाहिए, इसे लेकर ईटीवी भारत संवाददाता ने जाने माने अर्थशास्त्री और राज्य वित्त आयोग के सदस्य हरिश्वर दयाल से खास बातचीत की. हरिश्वर दयाल का मानना है कि केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए खास प्रावधान होने चाहिए.

जाने माने अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल कहते हैं कि यह बजट हमलोगों के लिए खास होगा. उन्होंने समझाते हुए कहा कि राज्य की जो कुल प्राप्तियां होती हैं, वह दो तरह से होती हैं. एक जो राज्य के अंदर कर और गैर-कर के द्वारा हमलोग संग्रह करते हैं. वहीं दूसरा, एक बड़ा अंश वह होता है जो हमें केंद्र से केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा और ग्रांट्स इन एड के माध्यम से आता है. उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि ग्रांट्स इन एड से आने वाला हमारा फंड कम होता जा रहा है.

अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल से बात करते संवाददाता भुवन किशोर झा (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि 2026-27 का बजट 16वें वित्त आयोग के पहले वर्ष का होगा. 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट जमा हो गई है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है. यह रिपोर्ट भी बजट सत्र में आएगा. इस रिपोर्ट से पता चलेगा कि इसमें सभी राज्यों के साथ-साथ झारखंड का क्या अंश होगा. इसलिए यह बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे पता चलेगा कि केंद्र से हमें क्या पैसा मिलने वाला है.

झारखंड के लिए बजट में विशेष प्रावधान हो - हरिश्वर दयाल

हरिश्वर दयाल ने कहा कि पिछले बजट में दो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, जो स्वागतयोग्य थे. उन्होंने कहा कि पहला आयकर स्लैब बढ़ाया गया था, उसका क्या असर कर संग्रहण पर पड़ा और इसका असर राज्य के अंश पर क्या पड़ेगा, वह हमें देखना होगा. हमे उम्मीद है कि झारखंड जैसे पिछड़े और नये राज्य जिसने अभी 25 वर्ष पूरे किए हैं, उसे सहयोग की जरूरत है ताकि विकास की यात्रा में यह राज्य तेजी से चल सके.

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय करों में जो संशोधन किए गए हैं, उसकी वजह से झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के अंशों में प्रभाव नहीं पड़े. इसलिए विशेष प्रावधान किए जाए. उन्होंने कहा कि जीएसटी संशोधन से जो झारखंड जैसे राज्य को घाटा हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग से जो राज्य ने ग्रांट्स इन एड को लेकर मांग की थी वह यदि स्वीकृत हो जाती है तो बजट में वह दिखाई पड़ेगा.

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर हरिश्वर दयाल की प्रतिक्रिया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को महत्वपूर्ण मानते हुए अर्थशास्त्री हरिश्वर दयाल कहते हैं कि यह इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इसी आधार पर बजट बनता है. वैश्विक स्थिति अनुकूल नहीं रहने के बावजूद हम लोगों ने अच्छा किया है और हमारा विकास दर सात प्रतिशत के करीब है. यदि झारखंड की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में देखें तो देश से बेहतर स्थिति में है.

उन्होंने कहा कि सब्सिडी के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग कम देते हैं, लेकिन डीबीटी में झारखंड ज्यादा दे रहा है. डीबीटी ज्यादा होने के पीछे की वजह यह है कि झारखंड पिछड़ा राज्य है, यहां गरीबी ज्यादा है. इस वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमें देना होगा.

रुरल इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदम की सराहना करते हुए हरिश्वर दयाल ने कहा कि इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी कुछ हो रहा है. उन्होंने कहा कि कौशल विकास पर सरकार का जोर है, केंद्र से उम्मीद की जा रही है कि झारखंड जैसे राज्य को अधिक से अधिक सहयोग दे.

