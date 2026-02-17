ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 10 प्रतिशत बढ़ी प्रति व्यक्ति आय, बजट से ठीक पहले ESR की रिपोर्ट में बड़ा दावा

प्रति व्यक्ति आय में उछाल, जीडीपी में स्थिर बढ़त ( Per Capita Increased in MP )