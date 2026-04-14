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झालावाड़ में नशा तस्करों पर आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक, पुलिस ने 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज की

घाटोली थाना क्षेत्र के नशा तस्कर बबलू तंवर व सहयोगियों पर कार्रवाई. तस्कर एवं उनके परिजन नहीं कर सकेंगे इस चल-अचल संपत्ति का उपयोग.

Police Freeze Property and Affix Notice
पुलिस ने संपत्ति फ्रीज कर चस्पाई सूचना (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 3:02 PM IST

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झालावाड़: जिला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की. पुलिस ने घाटोली थाना क्षेत्र के नशा तस्कर बबलू तंवर व उसके सहयोगियों की करीब 5 करोड़ 60 लाख रुपए की संपत्ति पर मंगलवार को ताला जड़ दिया. अब नशा तस्कर बबलू तंवर व सहयोगी व परिजन इस चल अचल संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकेंगे.

एडिशनल एसपी भागचंद मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन दिव्या प्रहार शुरू किया गया. इसके तहत समस्त थाना क्षेत्र में नशा तस्करी में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई. इस दौरान तस्करों के नशे के कारोबार से अर्जित चल-अचल संपत्ति का एमओबी टीम ने डाटा तैयार किया. पुलिस ने राजस्व तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहायता से आरोपियों की चल संपत्ति का आकलन किया.

भागचंद मीणा एडिशनल एसपी झालावाड़. (ETV Bharat Jhalawar)

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एएसपी मीणा ने बताया कि घाटोली थाना क्षेत्र का तस्कर बबलू तंवर व उसके सहयोगी नशा तस्करी के मामले में काफी दिनों से फरार थे. इसके बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश कर काली कमाई से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज करने की मांग की गई थी. न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद मंगलवार को पुलिस ने बबलू तंवर एवं उसके सहयोगियों की करीब 5 करोड़ 60 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति फ्रीज कर दी. आरोपियों ने नशे के कारोबार से आलीशान मकान, दुकानें एवं गाड़ियां खरीदी, जिस पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने ताला जड़ दिया.

Police Freeze Vehicles
पुलिस ने फ्रीज किए वाहन (ETV Bharat Jhalawar)

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