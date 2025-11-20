ETV Bharat / state

सुख की सरकार ने तीन साल में जुटाया 26 हजार करोड़ रेवेन्यू, शराब से कमाए 7500 करोड़

सुक्खू सरकार ने आबकारी नीति की बदौलत तीन साल में शराब ठेकों के आवंटन से आने वाले राजस्व के तौर पर 7500 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं. ये आंकड़ा तीन साल का है. हिमाचल प्रदेश स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ने तीन साल के आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों के अनुसार तीन साल के रेवेन्यू की रकम 26 हजार करोड़ रुपए है.

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश पर बेशक कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ रुपए होने जा रहा है, लेकिन स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट रेवेन्यू जुटाने में रिकॉर्ड बना रहा है. राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने तीन साल के भीतर 26 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया है. यानी हर साल औसतन 866 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है.

आबकारी विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, 'पिछले तीन साल में रेवेन्यू की कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ है. आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 10,248.56 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया गया है. इसके अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 10,880.57 करोड़ रुपए हो गया. मौजूदा वित्त वर्ष में अभी तक यानी सितंबर 2025 तक आबकारी विभाग ने 5,536.30 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह किया है.इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 की तुलना में जीएसटी/एक्साइज/वेट/पीजीटी वा अन्य करों से प्राप्त राजस्व का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है'.

शराब ठेकों की नीलामी से आई रकम

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने विभाग में पारदर्शिता और कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार लागू किए हैं. इन सुधारों में वर्ष 2023-24 और 2024-25 में शराब ठेकों के आवंटन की प्रणाली शामिल है. इस पहल से आबकारी राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. आबकारी राजस्व वर्ष 2022-23 के 2,147.04 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2,631.30 करोड़ रुपये हो गया है. इसी प्रकार यह वर्ष 2024-25 में 2,776.41 करोड़ रुपये हो गया.

प्रवक्ता ने बताया कि सरकार की बजट घोषणाओं के अनुसार शराब की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपये का मिल्क सेस लगाया गया है. इससे वर्ष 2023-24 में 144.84 करोड़ रुपये और 2024-25 में 141.92 करोड़ रुपये अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा मिले हैं. इन पैसों का उपयोग दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की सहायता के लिए किया जा रहा है. इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024-25 से नेचुरल फार्मिंग सेस भी लगाया गया, जिससे 24.62 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं.

वर्ष 2025-26 के लिए डब्ल्यूडीए सेस (बेसहारा अथवा विधवा महिलाओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों के लिए) के रूप में भारतीय और विदेशी शराब के निर्यात पर प्रति बल्क लीटर 1.50 रुपये का सेस लगाया गया है. अब डिजिटल समय में सारे परमिट ऑनलाइन जारी होते हैं.

