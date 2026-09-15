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बालोद में आश्रित गांव कसही का 'हुक्का-पानी' बंद, अलग पंचायत की मांग पर आर्थिक बहिष्कार, बच्चों की कॉपी-किताब तक रोकी

बालोद में अलग पंचायत की मांग करने वाले आश्रित गांव कसही का आर्थिक बहिष्कार किया गया है. दानवीर साहू की रिपोर्ट

Economic boycott of dependent village
बालोद में आश्रित गांव कसही का 'हुक्का-पानी' बंद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 15, 2026 at 7:09 PM IST

3 Min Read
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बालोद : 21वीं सदी के डिजिटल दौर में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो कानून-व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दे. ग्राम पंचायत टटेंगा और उसके आश्रित गांव कसही के बीच विवाद इतना गहरा गया कि टटेंगा के दबंगों ने बाकायदा गांव में मुनादी पिटवाकर कसही के ग्रामीणों का संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया है. राशन, गैस सिलेंडर, मजदूरी तो दूर, टटेंगा के दुकानदार कसही के मासूम बच्चों को कलम-कॉपी तक देने से इनकार कर रहे हैं.

पंचायत अलग करने की पुरानी रंजिश

ग्रामीणों ने बताया कि पूरे विवाद की शुरुआत पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी.कसही के ग्रामीण लंबे समय से अपने गांव को टटेंगा से अलग कर स्वतंत्र पंचायत बनाने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर चुनाव बहिष्कार की स्थिति भी बनी थी.आरोप है कि इसी बात से खफा होकर टटेंगा के कुछ रसूखदारों ने पूरे गांव को सबक सिखाने की ठान ली. फरमान ऐसा कि सांस लेना भी दूभर हो गया. कसही के मजदूरों का टटेंगा में काम करना बंद करा दिया गया है और पारंपरिक 'पौनी-पसारी' व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी गई है.

Economic boycott of dependent village
अलग पंचायत की मांग पर आर्थिक बहिष्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टटेंगा के किराना और खाद-बीज व्यापारियों को फरमान सुनाया गया है कि वे कसही के किसी भी व्यक्ति को सामान न बेचें. आदेश का उल्लंघन करने वाले को सजा भुगतने की चेतावनी दी गई है.कसही के जो बच्चे पढ़ाई या कोचिंग के लिए टटेंगा जाते हैं, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं और उन्हें स्टेशनरी तक नहीं दी जा रही- टुमन साहू, जनपद सदस्य

अलग पंचायत की मांग पर आर्थिक बहिष्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंसाफ की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण
इस अघोषित नाकेबंदी और प्रताड़ना से आजिज आकर कसही के सैकड़ों ग्रामीण बालोद कलेक्ट्रेट पहुंचे.ग्रामीणों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपते हुए टटेंगा के कुछ प्रमुख व्यक्तियों—गैंदलाल देवांगन, कालीचरण सिन्हा, गोरेलाल सिन्हा, मूलचंद साहू, गब्बर सेन और गोपी रजक के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है.

अगर प्रशासन ने समय रहते सख्त दखल नहीं दिया, तो दोनों गांवों के बीच का यह तनाव कभी भी बड़ी अप्रिय घटना में बदल सकता है- रमेश सोनवानी, ग्रामीण

ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि वो मुसीबत से फंसे ग्रामीणों की मदद करें. फिलहाल इस मामले में अब कलेक्टर और एसपी की ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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