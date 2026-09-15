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बालोद में आश्रित गांव कसही का 'हुक्का-पानी' बंद, अलग पंचायत की मांग पर आर्थिक बहिष्कार, बच्चों की कॉपी-किताब तक रोकी

बालोद : 21वीं सदी के डिजिटल दौर में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो कानून-व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दे. ग्राम पंचायत टटेंगा और उसके आश्रित गांव कसही के बीच विवाद इतना गहरा गया कि टटेंगा के दबंगों ने बाकायदा गांव में मुनादी पिटवाकर कसही के ग्रामीणों का संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया है. राशन, गैस सिलेंडर, मजदूरी तो दूर, टटेंगा के दुकानदार कसही के मासूम बच्चों को कलम-कॉपी तक देने से इनकार कर रहे हैं.





पंचायत अलग करने की पुरानी रंजिश



ग्रामीणों ने बताया कि पूरे विवाद की शुरुआत पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी.कसही के ग्रामीण लंबे समय से अपने गांव को टटेंगा से अलग कर स्वतंत्र पंचायत बनाने की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर चुनाव बहिष्कार की स्थिति भी बनी थी.आरोप है कि इसी बात से खफा होकर टटेंगा के कुछ रसूखदारों ने पूरे गांव को सबक सिखाने की ठान ली. फरमान ऐसा कि सांस लेना भी दूभर हो गया. कसही के मजदूरों का टटेंगा में काम करना बंद करा दिया गया है और पारंपरिक 'पौनी-पसारी' व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी गई है.

अलग पंचायत की मांग पर आर्थिक बहिष्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)