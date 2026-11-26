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अब बिहार में भी होगा Economic Advisor! सम्राट सरकार की पहली ई-कैबिनेट का बड़ा फैसला

सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में राजस्व वृद्धि और आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए सम्राट सरकार ने एक समर्पित 'आर्थिक सलाहकार परिषद' के गठन को हरी झंडी दी गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली ई-कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत देश-विदेश के विद्वान अर्थशास्त्री अब सीधे मुख्यमंत्री को नीतिगत सलाह देंगे.

प्रधानमंत्री परिषद की तर्ज पर होगा काम

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने जानकारी दी कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री को नीतिगत मामलों में सहयोग देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद कार्य करती है, ठीक उसी तर्ज पर अब मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए राज्य स्तर पर इस परिषद का गठन किया गया है. अरविंद चौधरी, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग (ETV Bharat) राजस्व बढ़ाने और नीति सुधार पर रहेगा जोर आर्थिक सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार लाना, राजस्व में वृद्धि करना, लोक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना और मानव पूंजी का विकास करना होगा. इसके अतिरिक्त, परिषद मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का भी निष्पादन करेगी. ऐसी होगी परिषद की संरचना इस परिषद में अध्यक्ष सहित कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार द्वारा ऐसे विशेषज्ञ को अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा, जिन्हें अर्थशास्त्र और लोक नीति के क्षेत्र में विशेष व व्यावहारिक ज्ञान हो और जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हों. अन्य सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. ये सदस्य भी अर्थशास्त्र, लोक नीति, प्रशासन और निजी क्षेत्र की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ होंगे. वित्त विभाग के व्यय सचिव होंगे पदेन सदस्य अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि वित्त विभाग के व्यय सचिव इस सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य होंगे. परिषद के सदस्यों के मानदेय और भत्तों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी.