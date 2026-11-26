अब बिहार में भी होगा Economic Advisor! सम्राट सरकार की पहली ई-कैबिनेट का बड़ा फैसला
सम्राट चौधरी की कैबिनेट ने बिहार में आर्थिक सुधारों में तेजी लाने के लिए 'आर्थिक सलाहकार परिषद' के गठन को मंजूरी दी है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 26, 2026 at 10:06 AM IST
पटना : बिहार में राजस्व वृद्धि और आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए सम्राट सरकार ने एक समर्पित 'आर्थिक सलाहकार परिषद' के गठन को हरी झंडी दी गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली ई-कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत देश-विदेश के विद्वान अर्थशास्त्री अब सीधे मुख्यमंत्री को नीतिगत सलाह देंगे.
प्रधानमंत्री परिषद की तर्ज पर होगा काम
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने जानकारी दी कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री को नीतिगत मामलों में सहयोग देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद कार्य करती है, ठीक उसी तर्ज पर अब मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए राज्य स्तर पर इस परिषद का गठन किया गया है.
राजस्व बढ़ाने और नीति सुधार पर रहेगा जोर
आर्थिक सलाहकार परिषद का मुख्य कार्य राज्य की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार लाना, राजस्व में वृद्धि करना, लोक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना और मानव पूंजी का विकास करना होगा. इसके अतिरिक्त, परिषद मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का भी निष्पादन करेगी.
ऐसी होगी परिषद की संरचना
इस परिषद में अध्यक्ष सहित कुल पांच सदस्य होंगे. सरकार द्वारा ऐसे विशेषज्ञ को अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा, जिन्हें अर्थशास्त्र और लोक नीति के क्षेत्र में विशेष व व्यावहारिक ज्ञान हो और जो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हों. अन्य सदस्यों का मनोनयन अध्यक्ष की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा. ये सदस्य भी अर्थशास्त्र, लोक नीति, प्रशासन और निजी क्षेत्र की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ होंगे.
वित्त विभाग के व्यय सचिव होंगे पदेन सदस्य
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि वित्त विभाग के व्यय सचिव इस सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य होंगे. परिषद के सदस्यों के मानदेय और भत्तों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी.
"प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की तर्ज पर बिहार में भी मुख्यमंत्री के लिए 'बिहार आर्थिक सलाहकार परिषद' का गठन किया जा रहा है. राज्य के लोक वित्त को सुदृढ़ करने की दिशा में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है. इस पांच सदस्यीय परिषद में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होंगे. परिषद के अध्यक्ष कोई ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री होंगे और उनकी अनुशंसा पर ही अन्य अर्थशास्त्री सदस्यों को नामित किया जाएगा, जबकि वित्त विभाग के सचिव (व्यय) इसके पदेन सचिव होंगे.''- अरविंद चौधरी, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग
'बिहार है तैयार' अभियान और बिजनेस कनेक्ट 2027
कैबिनेट बैठक में उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई. इसके तहत 'बिहार फाउंडेशन' के माध्यम से 'बिहार है तैयार' अभियान शुरू किया जाएगा. साथ ही, अगले साल फरवरी में आयोजित होने वाले 'बिहार बिजनेस कनेक्ट 2027' के प्रचार-प्रसार (पीआर एवं मीडिया संबंधी कार्यों) के लिए तीन माह की अवधि हेतु एक एजेंसी को नामित करने की स्वीकृति भी दी गई है.
ADRI से अलग नई व्यवस्था
गौरतलब है कि बिहार में इससे पहले आर्थिक सलाहकार की अनौपचारिक भूमिका ADRI यानी 'एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट' द्वारा निभाई जा रही थी. लेकिन अब सरकार ने औपचारिक रूप से एक समर्पित आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का फैसला ले लिया है.
क्या है आर्थिक सलाहकार परिषद
आर्थिक सलाहकार परिषद अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों का एक ऐसा समूह है, जिसका गठन सरकार या मुख्यमंत्री को आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए किया जाता है. इसका मुख्य काम अर्थव्यवस्था में सुधार लाना, राजस्व बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और विकास की ठोस रणनीति तैयार करने में सरकार की मदद करना है.
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