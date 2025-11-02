ETV Bharat / state

चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व और बहराइच में कर्तनिया घाट पर्यटकों के लिए खुला; उठाएं टाइगर सफारी का लुत्फ

इको टाइगर रिजर्व सफारी का हुआ उद्घाटन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

टाइगर रिजर्व से स्थानीय रोजगार: रानीपुर टाइगर रिजर्व मारकुंडी बीट फर्स्ट के रेंजर नदीम खान ने बताया कि टाइगर रिजर्व स्थानीय शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से नेचर गाइड के लिए प्रशिक्षित कर रही है. प्रशिक्षण के बाद उन्हें नियुक्ति दी जाएगी. इससे आने वाले पर्यटकों को वह टाइगर रिजर्व क्षेत्र में गाइड की हैसियत से सैर कराएंगे. गाइड को प्रति चक्कर 500 रुपया दिया जाएगा.

उन्होंने बताया यह टाईगर रिजर्व 1 नवंबर से 15 जून तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा. हालांकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आने वाले तुलसी जलप्रपात और ग्लास ब्रिज बारिश के समय भी खुले रहेंगे. यहां पहुंचकर पर्यटक ग्लास ब्रिज का सैर और वॉटरफॉल का दीदार कर सकेंगे.

चार नए कॉटेज बनाए गए: फील्ड डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चार नए कॉटेज बनाए गए हैं. जहां पर्यटक रुककर जंगल की प्राकृतिक छटा का अनुभव कर सकेंगे. इसके अलावा सफारी वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिससे पर्यटक शुल्क देकर जंगल के अंदर घूम सकेंगे.

जिप्सी और कॉटेज का किराया: पर्यटक जिप्सी की सवारी करना चाहते हैं, तो भारतीय पर्यटकों को 2000 रुपया देना होगा. साथ ही कैमरा का चार्ज 450 रुपया रखा गया है. कॉटेज रूम के लिए भारतीय सैलानियों को 3000 रुपया शुल्क लगेगा. विदेशी सैलानियों के लिए जिप्सी का किराया 2500 रुपया है. कैमरा शुल्क 1800 रुपया निर्धारित है. विदेशी पर्यटकों के लिए कॉटेज का किराया 6 हजार रुपए तय किया गया है.

वहीं, कल्याणपुर से शंकर तिराहा, हनुमान चौक और रानीपुर तक के रूट का किराया 1800 रुपया है. जहां तक प्रवेश शुल्क की बात है, तो भारतीयों के लिए एंट्री फीस 80 रुपए है. विदेशी सैलानियों के लिए यह 1000 रुपया है. 12 साल तक के बच्चों के लिए प्रवेश शुल्क 25 रुपया निर्धारित किया गया है.

चित्रकूट में 30 किलोमीटर के दो रूट: टाइगर रिजर्व के रेंजर नदीम खान ने बताया कि रानीपुर टाइगर रिजर्व में 30 किलोमीटर के दो अलग-अलग रूट हैं, जिस पर सफारी की जा सकेगी. इसमें किहुनिया से कुल्लू ढोल, बहेड़ा चौरी तक के रूट का किराया 2000 रुपया होगा.

चित्रकूट/बहराइच: चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व में ईको पर्टटन के तहत टाइगर सफारी का शुभारंभ हो गया है. वहीं बहराइच में कर्तनिया घाट पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. दोनों जगहों पर जंगल सफारी का आनंद लिया जा सकता है. ईको टूरिज्म टाइगर सफारी का आनंद 01 नवंबर 2025 से 15 जून 2026 तक लिया जा सकता है. दोनों पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के लिए कॉटेज, गेस्ट हाऊस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

2025-26 सत्र का शुभारंभ: चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व ईको पर्यटन सत्र 2025-26 का शुभारंभ शनिवार को किया गया. फील्ड डायरेक्टर रानीपुर टाइगर रिजर्व डॉ. मनोज कुमार शुक्ला द्वारा चीतल वन विश्राम भवन प्रथम के प्रवेश द्वार पर विधिवत पूजन-हवन के साथ उद्घाटन किया गया.

इस दौरान वनाधिकारी राजीव रंजन, टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय वनाधिकारी सुशील श्रीवास्तव, राजेश सोनकर, बरगढ़ रेंज से राजेंद्र नेगी, कर्वी रेंज से नफीस खान, रैपुरा रेंज से अपूर्व श्रीवास्तव और वन दरोगा, वन रक्षक, स्कूली छात्राएं मौजूद रहे. संचालन मारकुंडी रेंज द्वितीय क्षेत्रीय वनाधिकारी मो. नदीम ने किया.

फील्ड डायरेक्टर द्वारा हरी झंडी दिखाकर सफारी गाड़ी को रवाना किया गया. उन्होंने बताया कि ईको टूरिज्म से मानिकपुर पाठा क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर पर्यटकों से व्यावसायिक गतिविधियां चालू हो जाएंगी. इससे यहां के लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा.

चित्रकूट में शुरू हुई ईको टूरिज्म टाइगर सफारी. (Video Credit: ETV Bharat)

धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण: फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि रानीपुर टाइगर सफारी के अलावा यहां परमहंस आश्रम धारकुंडी, अमरावती आश्रम, मार्कंडेय आश्रम, वीराद कुंड, शबरी जल प्रपात, ग्लास ब्रिज आदि दार्शनिक और धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के घूमने की सुविधा शुरू की गई है.

यह जानवर दिखेंगे: टाइगर रिजर्व के रेंजर नदीम खान ने बताया कि रानीपुर टाइगर रिजर्व में 04 टाइगर, 82 तेंदुआ, 60 भालू, 10 लकड़बग्घा हैं. इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में हिरण, बारह सिंघा, चीतल, सांभर, खरगोश, जंगली सुअर आदि भी मिलेंगे. यहां पर सफारी गाड़ी, स्विस कॉटेज, कैफेटेरिया और रेस्ट हाऊस आदि की सुविधाएं मौजूद हैं.

कर्तनिया घाट पर्यटकों के लिए खुला. (Photo Credit: ETV Bharat)

पर्यटकों के लिए खुला कर्तनिया घाट: बहराइच जिले का कतर्निया घाट पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. यहां लोग जंगल सफारी का भी मजा ले सकते हैं. भाजपा सांसद ने पूजन-अर्चन करके इसका उद्घाटन किया. पहले दिन पहुंचे पर्यटकों का भी स्वागत किया गया.

इस जंगल में बड़ी संख्या में हाथी, चीता, बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, गैंडा, हिरन, बारहसिंगा, डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीव देखने को मिलते हैं. यह जंगल 551 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. इस जंगल में बहने वाली गेरुवा नदी में डॉल्फिन अठखेलियां करती हुई देखी जा सकती हैं.

भाजपा सांसद डॉ. आनंद गोंड ने बताया कि सभी को यहां आकर प्रकृति की धरोहर का आनंद लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि यहां पर मिलने वाले दुर्लभ जीव और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों का मन मोह लेती है.

डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि पर्यटक इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए रात में जंगल में ही बने हुए गेस्ट हाउस और थारू हट में रुक सकते हैं. पर्यटकों को जंगल सफारी और बोटिंग भी कराई जाती है. इसका शुल्क निर्धारित है. सभी बुकिंग पर्यटन विभाग की साइट पर जाकर की जा सकती है. वहीं, प्राइवेट गेस्ट हाउस भी जंगल में बने हुए, जिनमें लोग रुक सकते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

सर्दियों के महीने में आते है विदेशी पक्षी: यह अभयारण्य पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, जहाँ पक्षियों की 350 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं. सर्दियों के महीनों में प्रवासी पक्षी यहां आते हैं. यहां भारतीय स्कीमर, ऑस्प्रे, ग्रेट हॉर्नबिल और किंगफिशर की कई प्रजातियां मिलती हैं. इस जंगल में 55 तेंदुआ, 89 चीतल, 8000 नीलगाय, 2800 गैंडा, 12 डॉल्फिन, 110 घड़ियाल, 600 से अधिक हाथी, 100 से अधिक मगरमच्छ भी पाए जाते हैं.

