यूपी के नेशनल पार्कों के बफर जोन के आस-पास बनेगा ईको सेंसेटिव जोन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की तैयारी
बफर जोन के आसपास के एरिया को ईको सेंसेटिव जोन घोषित होने से मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी आएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 10:17 PM IST
लखनऊ : मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है. वन्यजीव जंगलों से बाहर आबादी में लोगों की जान ले रहे हैं. खासकर ऐसे इलाके जहां पर नेशनल पार्क हैं और आसपास आबादी रहती है. इसे देखते हुए नेशनल पार्कों के आस-पास इको सेंसेटिव जोन (ईएसजेड) बनाने के लिए वन विभाग ने प्लानिंग की है. दुधवा का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के बाद अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ईएसजेड बनाए जाने का प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय को भेजने की योजना पर अमल किया जा रहा है. रानीपुर और अमानगढ़ के प्रस्ताव भी वन विभाग पर्यावरण मंत्रालय को भेजेगा.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेशनल पार्कों के आस-पास इको सेंसेटिव जोन बनाने का प्लान तैयार किया है. पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ईको सेंसेटिव जोन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों के बीच सहमति भी कुछ दिन पहले बन चुकी है. दुधवा और पीलीभीत के अलावा अमानगढ़ और रानीपुर के भी प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय को भेजे जाएंगे, जिससे इन नेशनल पार्क के बफर जोन के आसपास के एरिया को ईको सेंसेटिव जोन घोषित किया जा सके.
बफर जोन नेशनल पार्क का ही हिस्सा : बता दें कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में इको सेंसेटिव जोन की परिकल्पना की गई थी. नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण की सीमा में आने वाले 10 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन के तौर पर चिन्हित करने की सलाह दी गई थी. जंगलों पर प्रेशर कम करने के लिए ही बफर जोन घोषित किए गए थे. नेशनल पार्क बनने के बाद जो कानून बने उससे पहले से ही वहां पर गांव बसे हुए हैं, ऐसे में उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सकता है. कुछ मानवीय गतिविधियां कम जरूर की जा सकती हैं. बफर जोन नेशनल पार्क का ही हिस्सा है. ईको सेंसेटिव जोन बनाए जाने से गतिविधियों के सीमित करने के साथ ही इसका दायरा तय करने को लेकर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है.
कोर्ट ने दी थी ईको सेंसेटिव जोन बनाने की सलाह : सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में कहा था कि ईको सेंसेटिव जोन बनने चाहिए. इसका उद्देश्य मानव अधिकारों को रोकना नहीं, बल्कि वन्यजीवों और पर्यावरण का संरक्षण करना है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्कों के संरक्षित क्षेत्र के एक किलोमीटर के बफर जोन के आस-पास सेंसेटिव जोन बनाने की सलाह दी. केंद्र सरकार ने अभी तक यह समय सीमा तय नहीं की, बल्कि सभी नेशनल पार्कों और प्रदेशों से ही प्रस्ताव मांगे हैं.
ईको सेंसेटिव जोन बनने से होंगे यह परिवर्तन : नेशनल पार्क के आस-पास इको सेंसेटिव जोन बनेंगे, तो कई कार्यों पर प्रतिबंध लगेगा और कई गतिविधियां होंगी. इनमें वाणिज्य खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, आरा मिलें, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग और प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.
होटल और रिसॉर्ट की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, पेड़ों की कटाई, कृषि प्रणाली में बड़ा परिवर्तन, बिजली के तारों का निर्माण, सड़कों को चौड़ा करने और कीटनाशकों को अपनाना शामिल होगा. वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, सभी गतिविधियों के लिए ग्रीन एनर्जी प्लांट, कृषि और बागवानी पर कोई रोक नहीं लगेगी.
क्यों पड़ रही है जरूरत : दरअसल, उत्तर प्रदेश में जंगल काफी कम संख्या में हैं. नेशनल पार्क बनने के बाद से वन्यजीवों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. जंगल के बाहर और आस-पास मानव आबादी बढ़ती जा रही है. ऐसे में वन्यजीव भी नेशनल पार्क से बाहर निकल आते हैं और मानव के लिए खतरा बनते हैं. वनों के आस-पास रहने वाले लोगों के लिए कई तरह के खतरे बढ़े हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए जंगलों में बफर जोन बनाए गए थे. यहां पर एंट्री बैन है.
यूपी में हैं कौन कौन से हैं टाइगर रिजर्व : उत्तर प्रदेश में अभी कुल चार टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व. बाघों को संरक्षण देने के चलते ही अब उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. साल 2018 में बाघों की संख्या 173 थी जो साल 2022 तक बढ़कर 205 हो गई है.
दुधवा टाइगर रिजर्व : उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है. इस टाइगर रिजर्व को 1987 में स्थापित किया गया था. यह मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में स्थित है.
अमानगढ़ टाइगर रिजर्व : यह बिजनौर जिले के अमानगढ़ में स्थित है. 2012 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था.
पीलीभीत टाइगर रिजर्व : यह शाहजहांपुर और पीलीभीत जिलों में स्थित है.
रानीपुर टाइगर रिजर्व : यह चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है.
पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा : प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी का कहना है कि मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है. यही वजह है कि जंगलों में बफर जोन बनाए गए हैं. जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें लगातार जागरूक किया जा रहा है. ईको सेंसेटिव जोन बनाए जाने की तैयारी है. दुधवा नेशनल पार्क का प्रस्ताव पहले ही पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जा चुका है. पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर का प्रस्ताव भी भेजने की तैयारी है. पर्यावरण मंत्रालय प्रस्ताव पर कोई निर्णय लेगा.
