यूपी के नेशनल पार्कों के बफर जोन के आस-पास बनेगा ईको सेंसेटिव जोन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की तैयारी

लखनऊ : मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है. वन्यजीव जंगलों से बाहर आबादी में लोगों की जान ले रहे हैं. खासकर ऐसे इलाके जहां पर नेशनल पार्क हैं और आसपास आबादी रहती है. इसे देखते हुए नेशनल पार्कों के आस-पास इको सेंसेटिव जोन (ईएसजेड) बनाने के लिए वन विभाग ने प्लानिंग की है. दुधवा का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के बाद अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ईएसजेड बनाए जाने का प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय को भेजने की योजना पर अमल किया जा रहा है. रानीपुर और अमानगढ़ के प्रस्ताव भी वन विभाग पर्यावरण मंत्रालय को भेजेगा.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नेशनल पार्कों के आस-पास इको सेंसेटिव जोन बनाने का प्लान तैयार किया है. पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ईको सेंसेटिव जोन बनाने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों के बीच सहमति भी कुछ दिन पहले बन चुकी है. दुधवा और पीलीभीत के अलावा अमानगढ़ और रानीपुर के भी प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय को भेजे जाएंगे, जिससे इन नेशनल पार्क के बफर जोन के आसपास के एरिया को ईको सेंसेटिव जोन घोषित किया जा सके.

बफर जोन नेशनल पार्क का ही हिस्सा : बता दें कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में इको सेंसेटिव जोन की परिकल्पना की गई थी. नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण की सीमा में आने वाले 10 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन के तौर पर चिन्हित करने की सलाह दी गई थी. जंगलों पर प्रेशर कम करने के लिए ही बफर जोन घोषित किए गए थे. नेशनल पार्क बनने के बाद जो कानून बने उससे पहले से ही वहां पर गांव बसे हुए हैं, ऐसे में उन्हें शिफ्ट नहीं किया जा सकता है. कुछ मानवीय गतिविधियां कम जरूर की जा सकती हैं. बफर जोन नेशनल पार्क का ही हिस्सा है. ईको सेंसेटिव जोन बनाए जाने से गतिविधियों के सीमित करने के साथ ही इसका दायरा तय करने को लेकर अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है.

दुधवा का प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है. (Photo Credit; ETV Bharat)

कोर्ट ने दी थी ईको सेंसेटिव जोन बनाने की सलाह : सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में कहा था कि ईको सेंसेटिव जोन बनने चाहिए. इसका उद्देश्य मानव अधिकारों को रोकना नहीं, बल्कि वन्यजीवों और पर्यावरण का संरक्षण करना है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्कों के संरक्षित क्षेत्र के एक किलोमीटर के बफर जोन के आस-पास सेंसेटिव जोन बनाने की सलाह दी. केंद्र सरकार ने अभी तक यह समय सीमा तय नहीं की, बल्कि सभी नेशनल पार्कों और प्रदेशों से ही प्रस्ताव मांगे हैं.

ईको सेंसेटिव जोन बनने से होंगे यह परिवर्तन : नेशनल पार्क के आस-पास इको सेंसेटिव जोन बनेंगे, तो कई कार्यों पर प्रतिबंध लगेगा और कई गतिविधियां होंगी. इनमें वाणिज्य खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, आरा मिलें, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग और प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

होटल और रिसॉर्ट की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, पेड़ों की कटाई, कृषि प्रणाली में बड़ा परिवर्तन, बिजली के तारों का निर्माण, सड़कों को चौड़ा करने और कीटनाशकों को अपनाना शामिल होगा. वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, सभी गतिविधियों के लिए ग्रीन एनर्जी प्लांट, कृषि और बागवानी पर कोई रोक नहीं लगेगी.