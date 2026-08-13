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रक्षाबंधन 2026 : कलाईयों पर सजेंगी धान बीज वाली ईको फ्रेंडली राखियां, पैरा आर्ट पेंटिंग्स भी दे रही प्रकृति संरक्षण का संदेश

जांजगीर चांपा : रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के संबंधों के अटूट प्रेम का प्रतीक है. इस बार जांजगीर चांपा में भाईयों के हाथों की कलाई को सजाने के लिए महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने विशेष तैयारी की है.इस तैयारी से ना केवल महिलाएं अपने हुनर को प्रदर्शित कर रही हैं बल्कि आजीविका का माध्यम भी तैयार किया है. यहां की महिला स्व सहायता समूहों ने खास तरह की राखियां बनाई हैं, जो रंग-बिरंगे साग-सब्जियों के बीज और धान की बालियों से तैयार की गई है.

किन चीजों से बनाई गई हैं राखियां ?

बिहान योजना से जुड़ी महिलाओं ने अपने हाथों से धान, चावल, रंगीन मोती, नग, स्टोन, ऊन और मौली धागे के साथ रेशमी धागों से राखियां बनाई हैं. ये राखियां बाजार की फैंसी राखियों को टक्कर दे रहीं हैं. सिवनी, रसौटा और सुकली गांव की महिलाएं इस अनोखे प्रयास में शामिल हैं, जिन्होंने प्रकृति से जुड़ी राखियां बनाकर पर्यावरण संरक्षण और समाजिक चेतना का संदेश दिया है.सिवनी गांव से आई पुष्पा यादव ने बताया कि ये राखियां प्रकृति के अनुरूप हैं और राखी बांधने के बाद कचरे में नहीं जाएंगी.