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रक्षाबंधन 2026 : कलाईयों पर सजेंगी धान बीज वाली ईको फ्रेंडली राखियां, पैरा आर्ट पेंटिंग्स भी दे रही प्रकृति संरक्षण का संदेश

जांजगीर चांपा में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने प्राकृतिक चीजों से इको फ्रेंडली राखी तैयार की है.

craze for eco-friendly Rakhis
ईको फ्रेंडली राखी का क्रेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2026 at 3:30 PM IST

3 Min Read
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जांजगीर चांपा : रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के संबंधों के अटूट प्रेम का प्रतीक है. इस बार जांजगीर चांपा में भाईयों के हाथों की कलाई को सजाने के लिए महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने विशेष तैयारी की है.इस तैयारी से ना केवल महिलाएं अपने हुनर को प्रदर्शित कर रही हैं बल्कि आजीविका का माध्यम भी तैयार किया है. यहां की महिला स्व सहायता समूहों ने खास तरह की राखियां बनाई हैं, जो रंग-बिरंगे साग-सब्जियों के बीज और धान की बालियों से तैयार की गई है.

किन चीजों से बनाई गई हैं राखियां ?

बिहान योजना से जुड़ी महिलाओं ने अपने हाथों से धान, चावल, रंगीन मोती, नग, स्टोन, ऊन और मौली धागे के साथ रेशमी धागों से राखियां बनाई हैं. ये राखियां बाजार की फैंसी राखियों को टक्कर दे रहीं हैं. सिवनी, रसौटा और सुकली गांव की महिलाएं इस अनोखे प्रयास में शामिल हैं, जिन्होंने प्रकृति से जुड़ी राखियां बनाकर पर्यावरण संरक्षण और समाजिक चेतना का संदेश दिया है.सिवनी गांव से आई पुष्पा यादव ने बताया कि ये राखियां प्रकृति के अनुरूप हैं और राखी बांधने के बाद कचरे में नहीं जाएंगी.

कलाईयों पर सजेंगी धान बीज वाली ईको फ्रेंडली राखियां (Etv Bharat)

राखी से निकलने वाले बीज से हरे-भरे साग-सब्जी और फूल उगेंगे, जो हमेशा बहनों की याद दिलाएंगे. यह एक ऐसा विचार है जो पर्यावरण संरक्षण के साथ भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को जोड़ता है- पुष्पा यादव, स्व सहायता समूह की महिला

वहीं, सुकली गांव की नंदनी बघेल ने अपने पैरा आर्ट के हुनर से कलेक्टर परिसर में अपनी आकर्षक चित्रकारी की प्रदर्शनी लगाई है. तीन साल पहले पैरा आर्ट का प्रशिक्षण लेने वाली नंदनी अब अपने घर और आसपास जमा हुए पैरा का उपयोग करके सुंदर पेंटिंग्स बनाती हैं.

Paintings made from straw
पैरा से बनाई गई पेंटिंग्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस कला को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है. पहले जहां परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, अब पैरा आर्ट की बिक्री से रोजगार और पहचान दोनों मिली है - नंदनी बघेल, कलाकार

महिला सशक्तिकरण का उदाहरण

रक्षा बंधन की इस खास पहल ने ये बताने की कोशिश की है कि पारंपरिक त्योहारों के साथ महिलाओं को कला और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जा सकता है. बाजार में जहां फैंसी राखियों का क्रेज है, वहीं ये महिला समूह पर्यावरण के प्रति जागरूक राखियां बना कर लोगों का दिल जीत रही हैं. इस प्रयास की सभी तरफ सराहना हो रही है, जो महिला सशक्तिकरण और टिकाऊ विकास दोनों की मिसाल है.

Paintings made from straw
ईको फ्रेंडली राखी का क्रेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
message of Beti Bachao
पेंटिंग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

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