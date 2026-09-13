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मथुरा रोड पर सजे इको-फ्रेंडली बप्पा: नेचुरल मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से तैयार हुईं मूर्तियां, मूर्तिकारों को अच्छे व्यापार की उम्मीद

दिल्ली के मथुरा रोड पर सजे इको-फ्रेंडली बप्पा ( ETV Bharat )