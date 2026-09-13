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मथुरा रोड पर सजे इको-फ्रेंडली बप्पा: नेचुरल मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से तैयार हुईं मूर्तियां, मूर्तिकारों को अच्छे व्यापार की उम्मीद

गणेश पूजा को लेकर बाजार में सजा नेचुरल मिट्टी और नेचुरल रंगों से बना भगवान गणेश की मूर्ति.

दिल्ली के मथुरा रोड पर सजे इको-फ्रेंडली बप्पा
दिल्ली के मथुरा रोड पर सजे इको-फ्रेंडली बप्पा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2026 at 4:34 PM IST

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नई दिल्ली: 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है. राजधानी दिल्ली में इस साल गणेश चतुर्थी पर आस्था के साथ-साथ 'ग्रीन उत्सव' की एक खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है. मथुरा रोड (जसोला अपोलो) के पास सजे बाजारों में इस बार इको-फ्रेंडली बप्पा की भारी मांग है, जहां मूर्तिकारों ने रसायनों को छोड़ शुद्ध मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया है, ताकि विसर्जन के समय नदियों या जलाशयों के पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे.

ईटीवी भारत के साथ बातचीत में मूर्तिकार उमेंद्र सिंह ने कहा, "हमने प्रकृति की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा है. सभी मूर्तियां नेचुरल मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से ही बनाई गई हैं. बाजार में 100 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं. हालांकि अभी बाजार थोड़ा धीमा है, लेकिन उम्मीद है कि कल शाम तक सारी मूर्तियां बिक जाएंगी."

मथुरा रोड पर सजे इको-फ्रेंडली बप्पा (ETV Bharat)

विक्रेता रामकुमार ने कहा, "इस बार मूर्तियों की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी हुई है. हमारे पास हर तरह के ग्राहकों के लिए विकल्प हैं, जो सादगी पसंद करते हैं उनके लिए मिट्टी के प्राकृतिक रंग वाली मूर्तियां हैं, और जो भव्यता चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन डेकोरेशन वाली छोटी-बड़ी सभी मूर्तियां मौजूद हैं."

वहीं, मूर्तिकार आरव कुमार ने बताया, "हमने महीनों की कड़ी मेहनत से इन प्रतिमाओं को ईको-फ्रेंडली रूप दिया है. हमारे पास 250 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की रेंज में मूर्तियां उपलब्ध हैं और हमें पूरा विश्वास है कि स्थापना से पहले बप्पा के सभी रूप भक्तों के घरों में विराजमान हो जाएंगे."

नेचुरल मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से तैयार हुईं मूर्तियां
नेचुरल मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से तैयार हुईं मूर्तियां (ETV Bharat)

जबकि, मूर्ति खरीदने पहुंचे भक्त अचिन विट्ठल दास ने अपनी अटूट आस्था को बयां करते हुए कहा, "बप्पा के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा है. आज हम मूर्ति पसंद कर उसकी बुकिंग करने आए हैं और 14 सितंबर को स्थापना के दिन ही बप्पा को घर ले जाएंगे. यहां हर बजट और पसंद के अनुसार सुंदर मूर्तियां हैं, और सच कहें तो बप्पा की भक्ति के आगे पैसे का कोई मोल नहीं होता."

नेचुरल मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से तैयार हुईं मूर्तियां
नेचुरल मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से तैयार हुईं मूर्तियां (ETV Bharat)

मूर्तियों का व्यापार अच्छा होने की उम्मीद

मूर्तिकारों का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुई श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की मूर्तियों का व्यापार काफी अच्छा रहा था. इसी सफलता को देखते हुए उन्हें पूरी उम्मीद है कि गणेशोत्सव पर भी बप्पा की सभी प्रतिमाएं बिक जाएंगी और कारोबार मुनाफे में रहेगा.

बता दें, दिल्ली में गणेश पूजा मुख्य रूप से शाम के वक्त की जाती है. यही वजह है कि श्रद्धालु 14 सितंबर की शाम तक मूर्तियों की खरीदारी करते रहेंगे. मूर्तिकार इसी समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि कल शाम तक उनका पूरा स्टॉक बिक जाए. फिलहाल राजधानी में बारिश का मौसम बना हुआ है. चूंकि मूर्तियां शुद्ध नेचुरल मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनी हैं, इसलिए पानी की एक बूंद भी बप्पा के सुंदर स्वरूप को बिगाड़ सकती है. इससे बचने के लिए मूर्तिकार बेहद सतर्क हैं और उन्होंने मूर्तियों को प्लास्टिक से पूरी तरह ढक रखा है.

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