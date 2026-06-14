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धर्मशाला में इको-एडवेंचर जिपलाइन से पर्यटन को मिल रही नई ऊंचाइयां, ₹7.41 करोड़ की लागत

कांगड़ा के धर्मशाला के नड्डी क्षेत्र में विकसित की जा रही इको-एडवेंचर जिपलाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है.

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धर्मशाला में इको-एडवेंचर जिपलाइन (@DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 2:59 PM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक पर्यटन पर निर्भर है. पर्यटन न केवल प्रदेश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाता है, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका का भी मुख्य साधन है. ऐसे में इसी क्षेत्र की संभावनाओं को नए आयाम देने के लिए राज्य सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है.

धर्मशाला के नड्डी क्षेत्र में जिपलाइन

इसी दिशा में जिला कांगड़ा के धर्मशाला के नड्डी क्षेत्र में विकसित की जा रही इको-एडवेंचर जिपलाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है. धौलाधार पर्वतमाला की मनमोहक वादियों से घिरा नड्डी क्षेत्र अपनी शांत प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय के अद्भुत दृश्यों के लिए पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य रही है. नई जिपलाइन से यह क्षेत्र रोमांचक पर्यटन गतिविधियों के साथ और अधिक आकर्षक बनने जा रहा है.

कहां से कहां तक जिपलाइन?

सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 7.41 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही यह परियोजना राज्य की पर्यटन अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. लगभग 4.3 किलोमीटर लंबी जिपलाइन गल्लू देवी मंदिर से आरंभ होकर बल गांव, नड्डी और मैगी प्वाइंट खड्ड सहित धर्मशाला क्षेत्र के अनेक मनोहारी प्राकृतिक स्थलों से होकर गुजरती है. इस दौरान पर्यटक घने जंगलों, गहरी घाटियों और हिमालय की भव्य पर्वत श्रृंखलाओं के अद्भुत दृश्यों का लुत्फ उठा सकेंगे.

इको-एडवेंचर जिपलाइन ने धर्मशाला पर्यटन में भरा नया रोमांच

नड्डी इको-एडवेंचर जिपलाइन परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है. पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल, होम-स्टे, परिवहन सेवाओं, स्थानीय खान-पान व्यवसायों, पर्यटन गाइडों और एडवेंचर पर्यटन से जुड़े उद्यमों को भी लाभ मिलेगा. इसके साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर भी सृजित होंगे.

पर्यावरण संरक्षण इस परियोजना का महत्वपूर्ण आधार है. प्रदेश सरकार जिम्मेदार पर्यटन और प्रकृति हितैषी अवसंरचना को बढ़ावा दे रही है, ताकि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता बरकरार रहे. एडवेंचर एक्टिविटी के साथ-साथ यह परियोजना पर्यटकों को क्षेत्र की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पारंपरिक विरासत से भी जोड़ने का अवसर प्रदान करेगी, जिससे उनका यात्रा अनुभव और अधिक समृद्ध एवं यादगार बनेगा.

कांगड़ा जिले में पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम

धर्मशाला और कांगड़ा क्षेत्र के लिए यह परियोजना पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह हिमाचल सरकार द्वारा जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के विजन को साकार करने में भी सहायक साबित हो सकती है. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ा रहा है. नड्डी इको-एडवेंचर जिपलाइन परियोजना इसी सोच का प्रतीक है, जो विकास के नए अवसर सृजित करते हुए प्रदेश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को भी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी.

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