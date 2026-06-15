गंभीर बीमारी में राहत: अब एआई के कारण जान बचाने वाली ECMO तकनीक अधिक प्रभावी, जानिए कैसे...
मरीज को ECMO पर कब और कितने समय रखें और कब हटाएं जैसे अहम निर्णयों में AI चिकित्सकों की कर रहा सहायता.
Published : June 15, 2026 at 8:09 PM IST
जयपुर: गंभीर मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अत्याधुनिक एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन (ECMO यानी एक्मो) तकनीक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से और प्रभावी बन रही है. चिकित्सकों का कहना है कि मरीज को ECMO पर कब रखा जाए, कितने समय तक रखा जाए और कब सुरक्षित रूप से हटाया जाए जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में अब AI डॉक्टरों की सहायता कर रहा है.
डॉ. प्रतीक कूलवाल ने बताया कि देशभर के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ ECMO तकनीक के प्रभावी उपयोग, मरीजों के बेहतर परिणाम और इस क्षेत्र में नई तकनीकी को अपना रहे हैं. AI आधारित मॉडल हजारों मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण कर मृत्यु जोखिम, संभावित जटिलताओं और उपचार के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हैं. AI डॉक्टरों का विकल्प नहीं है, बल्कि डिजिटल सहायक के रूप में कार्य कर रही है. इससे गंभीर मरीजों का उपचार अधिक सटीक, व्यक्तिगत और सुरक्षित बनाया जा सकता है.
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क्या है ECMO: एक्मो विशेषज्ञ डॉ. शब्बर एचके जोड का कहना है कि ECMO अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट तकनीक है. इसका उपयोग उन गंभीर मरीजों के इलाज में किया जाता है, जिनके फेफड़े या हृदय सामान्य रूप से काम नहीं कर पा रहे होते और वेंटिलेटर से भी पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा होता. ECMO मशीन शरीर से रक्त को बाहर निकालकर कृत्रिम फेफड़े (मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर) से गुजारती है. यह मशीन रक्त में ऑक्सीजन मिलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर उसे वापस शरीर में भेज देती है. इस दौरान हृदय और फेफड़ों को आराम मिलता है तथा उन्हें ठीक होने का समय मिलता है.
कब लगाया जाता है ECMO
- गंभीर निमोनिया या एआरडीएस (ARDS)
- कोविड-19 जैसी गंभीर फेफड़ों की बीमारी
- हार्ट फेलियर या कार्डियोजेनिक शॉक
- हृदय प्रत्यारोपण के दौरान
- जटिल हृदय सर्जरी के बाद
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इसलिए है महत्वपूर्ण: डॉ. शब्बर एचके जोड ने कहा कि ECMO को अक्सर अंतिम उम्मीद माना जाता है. यह मरीज को जीवित रखने में मदद करता है ताकि मूल बीमारी का इलाज किया जा सके और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे. इससे चिकित्सकों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि किन मरीजों को ECMO से सबसे अधिक लाभ मिल सकता है. AI मशीन लर्निंग आधारित प्रणालियां यह भी आकलन कर रही हैं कि मरीज के हृदय और फेफड़े स्वयं पर्याप्त रूप से काम करने लगे हैं या नहीं. इससे ECMO को सुरक्षित रूप से हटाने का निर्णय आसान हो जाता है.
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