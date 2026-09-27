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देश को तोड़ने का काम कर रहे राहुल गांधी, चुनाव आयोग पर आरोपों के बीच मोहन यादव ने बोला हमला

भोपाल: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत भी गमाई हुई है. कांग्रेस द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पलटवार किया है. मोहन यादव ने आरोप लगाया कि पिछली पांच पीढ़ियों से देश की राजनीति में सक्रिय परिवार का काम ही है किसी भी संवैधानिक संस्था का मजाक बना देना. उनकी दादी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ देश में आपातकाल लगाया था और अब राहुल गांधी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं.

कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरियों को जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को पहले अपना गठबंधन संभालना चाहिए. अखिलेश रायबरेली जा रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि मैं सैफई में आ सकता हूं. कांग्रेस से अपना कुनबा ही नहीं संभाला जा रहा है.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वर्ता को संबोधित करते हुए डॉ. मोहन यादव ने कहा "दो-तीन पहले तक तो लगा कि न जाने कितना बड़ा पाप हो गया. इसको लेकर कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनाया. दहाड़-दहाड़ कर कांग्रेस ने सवाल उठाए, लेकिन मुख्य चुनाव आयोग सहित तीनों आयुक्तों ने एक साथ कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को संभालने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है. लेकिन राहुल गांधी से अपना कुनबा ही नहीं संभल रहा है. वे अपने साथियों की गिरेबां में हाथ डालते-डालते उनकी गर्दन दबाने लगते हैं."

राहुल गांधी देश से माफी मांगें

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ कर चुका है. फार्म 6 को लेकर भी आयोग साफ कर चुका है, इसके बाद भी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है. संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाना ठीक नहीं है. राहुल गांधी को इस मामले में पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. सत्ता के बिना रहना कांग्रेस का स्वभाव नहीं है, लेकिन जनता कांग्रेस की राजनीति को करीब से देख रही है. मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अपने राजकुमार को समझाना चाहिए. सीएम ने राहुल के इस्तीफे की भी मांग की है.

कांग्रेस सोमवार को करेगी पैदल मार्च

उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग पर बार-बार सवाल उठाने को लेकर आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है. उधर कांग्रेस सोमवार को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से लेकर निर्वाचन आयोग तक पैदल मार्च निकालेगी.

राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए- नरोत्तम

​शिवपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि देश में किसी प्रकार की 'वोट चोरी' नहीं हो रही है. बल्कि अब देश की जनता पूरी तरह जागरूक हो चुकी है और उसने ऐसे लोगों को वोट देना बंद कर दिया है. राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी गिरती साख और अपने नेतृत्व पर उठ रहे सवालों से बचने के लिए राहुल गांधी अक्सर निराधार आरोप लगाते रहते हैं. कभी वे 'हाइड्रोजन बम' तो कभी 'सुतली बम' जैसे राजनीतिक हथकंडे अपनाते हैं. लेकिन उनके सभी आरोप अंत में 'फुस्स' साबित होते हैं.

उन्होंने कहा पहले राहुल गांधी EVM पर वोट चोरी का झूठा आरोप लगाते थे और अब नए तरीकों से भ्रम फैला रहे हैं. जिससे यह साबित होता है कि उनके पिछले सभी आरोप बेबुनियाद थे. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है. अपनी विफलता छिपाने के लिए वे जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं, जिसके लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.